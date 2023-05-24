New York'ta Türkevi'ne terör saldırısı: Güvenlik skandalı ortaya çıktı

Saldırganın levye yerine silah kullanabileceği belirtilerek bu durumun güvenlik skandalı olduğu belirtildi.

BAŞVURULAR SONUÇSUZ KALDI

New York Başkonsolosluğu'nun, yeni Türkevi binası açıldıktan sonra güvenlik için bulunan polis kulübesinin yeniden yerine konması için New York Emniyet Müdürlüğü'ne defalarca başvuru yapılmasına rağmen sonuç alamadığı ortaya çıktı.