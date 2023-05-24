New York'ta Türkevi'ne terör saldırısı: Güvenlik skandalı ortaya çıktı

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin içerisinde bulunduğu Türkevi'ne gerçekleştirilen levyeli saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Saldırıda binanın camları kırıldı. Saldırgana yönelik Türk güvenlik güçlerinin yetkisinin sınırlı olduğu, NYPD'nin gerekli önlemleri almadığı ortaya çıktı.
SALDIRGAN 10 CAMI KIRDI
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nin içinde bulunduğu Türkevi'ne gerçekleştirilen levyeli saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kimliği belirlenemeyen saldırgan, binanın ilk katının iki giriş kapısı ve yola bakan 10 camını kırdı.
NEW YORK POLİSİ KORUMAMIŞ
Voice of America'daki habere göre, Türk güvenlik güçlerinin sadece bina içindeki olaylara müdahale yetkisinin olması nedeniyle saldırı New York polisine bildirildi. Saldırgan, polisler gelene kadar kayıplara karıştı. Binanın New York polisi tarafından korunmadığı ortaya çıktı.
Saldırganın levye yerine silah kullanabileceği belirtilerek bu durumun güvenlik skandalı olduğu belirtildi.
BAŞVURULAR SONUÇSUZ KALDI
New York Başkonsolosluğu'nun, yeni Türkevi binası açıldıktan sonra güvenlik için bulunan polis kulübesinin yeniden yerine konması için New York Emniyet Müdürlüğü'ne defalarca başvuru yapılmasına rağmen sonuç alamadığı ortaya çıktı.