Başkan Erdoğan'dan Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Buradan tüm Rumeli Balkanları gönül coğrafyamızın dört bir köşesini yürekten selamlıyorum. Kalbi bizimle çarpan tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
Bugün burada asırlar boyunca Viyana kapılarına dayanan Akıncılarımızın seslerini duyuyorum. Bugün burada Rumeli türkülerinin narin kanat çırpışlarını duyuyorum.
Bizim sadece Rumeli'de değil 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Bizim dili dini kültürü derisinin rengi farklı olsa da umudunu ülkemizin başarısına bağlamış dostlarımız var. Salonlara sığmayan çoşkunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Dosta güven aşılayan dik duruşunuz için teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerinde desteğiniz için teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veren şu çoşkunuz için teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız.
Siz ne vefakar insanlarsınız. Biz istiklal ve istikbal bayrağını Osmanlıdan devralmış devletiz. Aliya, son dönemindeydi. Merhumu uçağı Saraybosna'da indirdim. Ben hastaneye gidip Aliya'yı ziyaret edeyim dedim. Son demlerinde ziyaret ettim. Bu topraklar size emanet dedi. Sonra Bakir kardeşimden dinledim. O ana kadar babam konuşmuyordu dedi. Sizinle görüştükten sonra konuşmaya başladı dedi. Bu bizim için duygu seliydi. Öyle bir emanet aldık ki, o topraklara biz uzaktan bakamayız. Emanet olarak bakmasını biliyoruz ve bakacağız.
Anadolu'yu yurt eyleyen kardeşlerimizde Çanakkale'de destan yazdık. Kendisi de Rumelili olan Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde İstiklal Harbimizi zaferle taçlandırdık. Anavatanlarından sürgün edilen Çerkes kardeşlerimiz, Kırım Tatarları Ahıska Türkleri, Rumeli muhacirleri Osmanlı'da huzurla yaşayan kardeşlerimiz son çare Cumhuriyet topraklarına sığındı. Milletçe el ele vererek ekonomimizi güçlendirmeye çalıştık. Acısıyla tatlısıyla eksik fazlasıyla nice saldırıları göğüsleyerek Türkiye'yi bugünlere getirdik. Millet olarak birlikte başardık.