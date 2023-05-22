Başkan Erdoğan'dan Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalar

TÜRKEVİ'NE ALÇAK SALDIRI: BU TERÖRİSTİ BULUN

Bunlar katillere yolu açarak yardımcı oldular. Söz konusu Müslümanın, Türkün hayatı olunca müdahale etmek yerine 3 maymunu oynadılar. Bugün de terör örgütlerine kol kanat gererek değişen hiçbir şey olmadığını ortaya koyuyorlar. Şimdi Avrupa'da PKK baktı iş kötüye gidiyor seçmenlere saldırmaya başladılar. Cumhur İttifakı'ndan yana diye saldırmaya kalkıyorlar. Türkevi'ne saldırdılar. Hani siz demokrattınız. Saldırmak size ne kazandırır. Buradan ABD yetkililerine hadi bakalım süratle teröristi bulmanız gereğini yapmanız lazım demeyecek miyiz? Benzer durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız. Türkevi orada size emanettir. Bu teröristi bulmanız gerekiyor. Ellerinde güç olduğu halde çatışmaları sonlandırmak için adım atmıyorlar. Ama artık Türkiye var, biz varız. Gereği neyse yapmaya hazırız. Türkiye Yüzyılı vizyonu olan ülkemiz var.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRKEVİ'NE SALDIRIYA SERT TEPKİ | VİDEO İZLE



"NE RUMELİ'Yİ NE KIRIM'I UNUTTUK"

Falih Rıfkı gibi bizde Rumeli'yi bir an olsun aklımızdan kalbimizden çıkarmadık. Ne Rumeli'yi ne Kırım'ı unuttuk. 21 yılda sadece Türkiye'nin büyümesi için gece gündüz çalışmadık, ortak tarih içinde olduğumuz kardeşlerimizle yeniden kucaklaştık. Yurtdışı Türkler Başkanlığımız işbirliğimizi geliştirdik. THY, AA, TRT'mizle beşeri bağlarımızı perçinledik. İş adamlarımızın desteğiyle ticari bağlarımızı güçlendirdik. Nerede bir vatandaşımız soydaşımız varsa biz oradayız.

Trakya'nın ötesindeki tüm ülkelerin hepsini tek tek ziyaret ettik. Rumeli'yi ilmek ilmek kalbimize işledik. Nice zulmün ardından dinlerine dillerine dört eliyle sarılan kahramanları gördüm. Her sabah hayata yeni bir umutla başlayan kızanları kadınları babaları gördüm. Rumeli'de Bursa'yı İstanbul'u gördüm. O topraklarda tüm haşmetiyle medeniyetimizi gördüm. Biz bu adımlarla ihmaller sebebiyle gönüllerde açılan yaraları da kapattık. Ülkemizin varlığını o topraklarda yeniden hissettirdik. Bosna Hersek'te sel felaketi olunca bunu yaptık. Diğer ülkelerde afetlerde bunu yaptık. Zor günlerinde hep kardeşlerimizin yanında olduk. Biz bunları yaparken muhalefet neyle meşguldü. Toplantılar haricinde Rumeli be Balkanlarla ilgili hiçbir iş yapmadılar. Muhalefetin Balkanlarla ilgili tek bir adımı yok. Öyle bir dertleri de yok. Dert bizim.