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    • Haberler
    • 23.05.2023 11:18
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    • 23.05.2023 12:03
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    Nurdağı'nda deprem konutlarında yeni yaşam! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden biri de Gaziantep'di. Nurdağı ilçesinde hak sahiplerine teslim edilen köy evlerinde yaşam başladı. Bölgeden bir video paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Onlar en iyisine layık… Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız!" dedi. Videoda konuşan bir depremzede, “Geceyi gündüze kattılar, çok mutluyuz, 45 günde ev yapmak mucize, devlette bir mucizeyi gerçekleştirdi gerçekten” ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    Nurdağı’nda deprem konutlarında yeni yaşam!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası geçici barınma alanları ve geçici iş yerlerinin inşa sürecini yürütürken bir yandan da kalıcı konutların ve köy evlerinin yapımına hızla devam ediyor.

    Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı biterek hak sahiplerine teslim edilen köy evlerine ilişkin bir video yayımladı. Bakan Kurum, paylaşımında, "Onlar en iyisine layık… Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız!" dedi.

    NE GEREKİYORSA ONU VERDİLER
    Kalıcı köy evlerine yerleşen hak sahibi depremzedeler, sevinçlerini paylaştı.

    Bir depremzede şunları söyledi:
    "Felaketten sonra devletimiz sağ olsun, evi kısa bir sürede tamamladı ve ayrıyeten içinin bütün malzemelerini, evin içerisine ne gerekiyorsa; eşya, koltuk, televizyon gibi her şeyi güzel bir şekilde teslim etti. Bir eve ne gerekiyorsa onu verdiler. Mesela beyaz eşyamız var, oturma gurubu var, yatak odası var, çocuk odası var. Odalarımız kullanışlı çok güzel, ferah. Rahat ediyorsun yattığında kalktığında evin içinde gezdiğiniz zaman odalarımız falan çok güzel. Pencerelerimiz var bol bol. Her şey güzel, çok güzel. Mutfak, salon çok güzel, kileri ayrı var. Bir çocuk odası var, 3+1.

    45 GÜNDE EV YAPMAK MUCİZE
    Çok huzurluyuz, ailecek yaşıyoruz. Yapılan evler buranın dokusuna uygun bir şekilde sadık kalınarak yapılmış. Tam bir köy evi gibi. Bu kadar beklemiyorduk çok iyi. İki ayın içinde de yaptılar maşallah. Geceyi gündüze kattılar. Çok mutluyuz. 45 günde ev yapmak mucize. Devlette bir mucizeyi gerçekleştirdi gerçekten."

    44 GÜNDE TAMAMLANDI
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.

    İlk konutlar TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı.

        AKILLI KÖY UYGULAMALARI
        "Devlet ve millet el ele" dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün de örneği olan konutlar, akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çekiyor.

        Proje kapsamında konutlarla birlikte, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

        "Akıllı köy" konseptinde inşa edilen yapıda, evler akıllı sistemle yönetiliyor. Vatandaşlar telefon veya bilgisayarlarına indirdiği "Akıllı köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabilecek.

        Vatandaşlar sürü takip sistemiyle hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, ne zaman doğum yaptığını, hangi aşıların yapıldığını ve doğan yavruların hangi anneden olduğunu görebilecek.

        Meteoroloji istasyonuyla hava durumunu anlık takip edebilecek vatandaşlar, don riskini, sıcaklığı, yağış durumunu görebilecek ve ekimini, sulamasını buna göre yapabilecek.

        GÜNEŞTEN BESLENECEK
        Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak.

        Atık dönüşüm alanıyla evsel atıklar ayrıştırılabilecek, kompost alanında atıklar kompost gübreye dönüştürülebilecek. Böylelikle vatandaşlar bahçesinde ve tarlasında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek.

        Ortak alanlar çevrim içi eğitimler için de alt yapıya sahip

        Cami, köy konağı ve sosyal alan tüm köyün kullanımında olacak.

        Köy konağında vatandaşlar akıllı tahtayla çevrim içi eğitimlere katılabilecek, bilgisayarlarla araştırma yapabilecek, kütüphaneden faydalanabilecek.

        Hayvansal ve tarımsal üretim alanlarında uzman kişilerle eğitimlerin düzenlenebileceği köyde, bu sayede yöre halkı hem daha nitelikli üreticiler haline gelecek hem de üretimde verimliliği, kaliteyi en üst düzeye taşıyabilecek.
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            Haberler Haberler Nurdağı'nda deprem konutlarında yeni yaşam! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız
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