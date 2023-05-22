Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı: Gece gündüz çalışıyoruz! İşte örnek deprem konutu!

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk depremzedeler için sadece barınma alanı değil her şeyiyle bir yaşam alanı sunmak için çalışıldığını belirterek, "Sayın Bakanımızın talimatlarıyla İslahiye ilçemizde şantiyesinde bulunduğumuz alanda, 399 konutumuzun yapımına hemen başladık. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladığımız örnek dairemiz 85 metrekare olup; geniş bir salona, 2 odasına banyo tuvalet güzel, ferah, aydınlık bir mutfağa sahip. Bu inşaatlarımızı en kısa zamanda tamamlayıp depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.