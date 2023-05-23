Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de! 2.tur uyarısı: Rehavete kapılmadan sandığa gitmeli

Sahayı, miting alanlarını nasıl görüyor? Sinan Oğan Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Sinan Oğan'ın desteğini nasıl değerlendiriyor? Kılıçdaroğlu'nun 2. tur için milliyetçilik söylemi ne anlama geliyor? A Haber'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı soruları yanıtladı.
Yazıcı'nın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
(HDP ve Kandil'in Kılıçdaroğlu'na desteği) Türkiye siyaseti açısında ve Türkiye'nin 40 yıldan beri karşı karşıya kaldığı terörle mücadelesi bağlamında yapılanları binlerce şehidimizi düşündüğümüzde kabul edilebilir ve izah edilebilir değildir. Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın seçimler aracılığıyla Meclis'te temsil ediliyor olmaları başka bir durumdur. PKK'nın uzantısı olduğuna dair eleştirilen alan partinin eleştirilere müspet bir cevap verdiği hiç görmedik.
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİ
Milliyetçi söylem takınma emarelerini görüyoruz. Bu tür siyasetçilere bu tür siyasi davranışlara günaydın hayrola. Bu şimdi söylenecek bir şey mi? İnsanımızın geçmişini ve Anadolu'yu dikkate aldığımızda bu milletin ne kadar yerli ve milli olduğunu yabancı unsurlara karşı nasıl her şey ile mücadele ettiğini yeni mi keşfediyorlar? Bir değişim emarasi verirken diğer taraftan Türkiye'ye düşman ve Türkiye'nin kalkınmasını gelişmesini istemeyen tüm kesimlerle birliktelik kurmaları ve bu görüntüyü vermeleri şimdi sergiledikleri sergilemeye çalıştıkları tutumlarının da taktiksel bir tavır olduğu sonucunu doğuruyor. Bunu da milletimiz görüyor. Milletimizi bunları inandırıcı bulmuyor, arşivler unutmaz.
OĞAN'IN ERDOĞAN'A 2. TUR DESTEĞİ
Kendi programlarına uygun olan ilkelerine yakın olan ülkenin bekasına yakın alan bir tavır ortaya koymuştur. Sinan Oğan da tam olarak bunu yapmıştır. Sinan Oğan'nın dillendirdiği görüşler itibariyle en yakın ittifak birebir örtüşmese de Cumhur İttifakı'dır. Bu bir beyan deklaresidir. Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek beyanı oldukça önemli. Onu destekleyen insanların düşünemesine katkı sağlayacaktır.