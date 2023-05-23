Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de! 2.tur uyarısı: Rehavete kapılmadan sandığa gitmeli

SEÇİM ÜZERİNDEN DEPREMZEDELERE HAKARET

Bu hakaretler insanlık değerlerinden yoksun bir tutumdur. Afetzedelere hakaret insanlıktan yoksun bir davranıştır. Bu linç kampanyanları çok kötü ve bunları kınıyorum. Bunu ahlaki ölçüler itibariyle le aldığınızda pozitif olarak söylenecek hiçbir şey yok. Türkiye gibi bir ülke vatandaşın en temel hakkı olan seçme hakkını şu veya bu doğrultuda kullanmış olmasını bir çıkar elde etmesine bağlamak suretiyle onu aşağılayıcı söylem kullanmak insanlık değerlerinin dışında bir tutum. Dolayısıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımız gözü kapalı tamamen geleceğini düşünmeksizin bir tercihte bulunuyor değil. Ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. 11 ili etkiledi ve 50 binden fazla insanımızı kaybettik. İnsanlar orada konutsuz kaldı; bu işler kimin gündeminde? Bizim ajandamızın başında deprem var. Depremzedeler, deprem konutları ve depreme maruz kalmış illerin ayağa kaldırılması var gündemimizde.