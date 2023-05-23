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    • Haberler
    • 23.05.2023 11:25
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    • 23.05.2023 12:11
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    Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de! 2.tur uyarısı: Rehavete kapılmadan sandığa gitmeli

    Son dakika haberi... Türkiye 28 Mayıs'ta 2. kez sandık başına gidecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de seçim atmosferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek beyanı oldukça önemli." diyen Yazıcı, "Vatandaşımız rehavete kapılmadan sandığa gitmeli." uyarısında bulundu.

    takvim.com.tr
    2.tur uyarısı: Rehavete kapılmadan sandığa gitmeli

    Sahayı, miting alanlarını nasıl görüyor? Sinan Oğan Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Sinan Oğan'ın desteğini nasıl değerlendiriyor? Kılıçdaroğlu'nun 2. tur için milliyetçilik söylemi ne anlama geliyor? A Haber'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı soruları yanıtladı.

    Yazıcı'nın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    (HDP ve Kandil'in Kılıçdaroğlu'na desteği) Türkiye siyaseti açısında ve Türkiye'nin 40 yıldan beri karşı karşıya kaldığı terörle mücadelesi bağlamında yapılanları binlerce şehidimizi düşündüğümüzde kabul edilebilir ve izah edilebilir değildir. Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın seçimler aracılığıyla Meclis'te temsil ediliyor olmaları başka bir durumdur. PKK'nın uzantısı olduğuna dair eleştirilen alan partinin eleştirilere müspet bir cevap verdiği hiç görmedik.

    KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİ
    Milliyetçi söylem takınma emarelerini görüyoruz. Bu tür siyasetçilere bu tür siyasi davranışlara günaydın hayrola. Bu şimdi söylenecek bir şey mi? İnsanımızın geçmişini ve Anadolu'yu dikkate aldığımızda bu milletin ne kadar yerli ve milli olduğunu yabancı unsurlara karşı nasıl her şey ile mücadele ettiğini yeni mi keşfediyorlar? Bir değişim emarasi verirken diğer taraftan Türkiye'ye düşman ve Türkiye'nin kalkınmasını gelişmesini istemeyen tüm kesimlerle birliktelik kurmaları ve bu görüntüyü vermeleri şimdi sergiledikleri sergilemeye çalıştıkları tutumlarının da taktiksel bir tavır olduğu sonucunu doğuruyor. Bunu da milletimiz görüyor. Milletimizi bunları inandırıcı bulmuyor, arşivler unutmaz.

    OĞAN'IN ERDOĞAN'A 2. TUR DESTEĞİ
    Kendi programlarına uygun olan ilkelerine yakın olan ülkenin bekasına yakın alan bir tavır ortaya koymuştur. Sinan Oğan da tam olarak bunu yapmıştır. Sinan Oğan'nın dillendirdiği görüşler itibariyle en yakın ittifak birebir örtüşmese de Cumhur İttifakı'dır. Bu bir beyan deklaresidir. Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek beyanı oldukça önemli. Onu destekleyen insanların düşünemesine katkı sağlayacaktır.

        SEÇİM ÜZERİNDEN DEPREMZEDELERE HAKARET
        Bu hakaretler insanlık değerlerinden yoksun bir tutumdur. Afetzedelere hakaret insanlıktan yoksun bir davranıştır. Bu linç kampanyanları çok kötü ve bunları kınıyorum. Bunu ahlaki ölçüler itibariyle le aldığınızda pozitif olarak söylenecek hiçbir şey yok. Türkiye gibi bir ülke vatandaşın en temel hakkı olan seçme hakkını şu veya bu doğrultuda kullanmış olmasını bir çıkar elde etmesine bağlamak suretiyle onu aşağılayıcı söylem kullanmak insanlık değerlerinin dışında bir tutum. Dolayısıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımız gözü kapalı tamamen geleceğini düşünmeksizin bir tercihte bulunuyor değil. Ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. 11 ili etkiledi ve 50 binden fazla insanımızı kaybettik. İnsanlar orada konutsuz kaldı; bu işler kimin gündeminde? Bizim ajandamızın başında deprem var. Depremzedeler, deprem konutları ve depreme maruz kalmış illerin ayağa kaldırılması var gündemimizde.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN REHAVET UYARISI
        Vatandaşımız rehavete kapılmadan sandığa gitmeli.

        YURT DIŞINDAKİ TÜRK TEMSİLCİLİLERE SALDIRI
        Bunlar hukuk dışı eylemler, o ülkeler kınaması gerekir.

        CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE REVİZE OLUR MU?
        Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi doğru değildir.

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        Haberler Haberler Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber'de! 2.tur uyarısı: Rehavete kapılmadan sandığa gitmeli
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