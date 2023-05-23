Kamu borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı? BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ SON GÜN ne zaman? Vergi, trafik, adli, idari para cezası ve KYK kredisi...

TARİH UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatıyor. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanyası 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de böylece 1 ay ertelenmiş olacak.