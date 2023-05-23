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    • Ekonomi
    • 23.05.2023 11:14
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    • 23.05.2023 11:15
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    Kamu borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı? BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ SON GÜN ne zaman? Vergi, trafik, adli, idari para cezası ve KYK kredisi...

    Kamu borcu yapılandıra Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihleri uzatıldı.. Şu ana kadar 3 milyon 279 bin 883 kişinin başvurduğu kamu borçlarına yapılandırma uygulamasında sürenin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte kamu borcu yapılandırma son tarihi ve tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kamu borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırılması için süreyi uzattı. İşte detaylar...

    TARİH UZATILDI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatıyor. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanyası 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de böylece 1 ay ertelenmiş olacak.

    PEŞİN YA DA TAKSİTLİ ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

    Yapılandırılan borçlar peşin ya da taksitli şekilde ödenebiliyor. 48 aya kadar vade yapılan borçlar uygun nemalandırmalarla küçük taksitler halinde ödenebiliyor.

        İŞTE YAPILANDIRILACAK BORÇLAR

        Tüm vergiler, trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

        Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.

        180 MİLYAR LİRALIK BORÇ YAPILANDIRILDI

        Başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvurular devam ediyor.

        Vatandaşlara önemli imkânlar sunan Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine;

        3.279.311 mükellef başvurdu.
        4.883.464 adet yapılandırma dosyası oluşturuldu.
        21 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yapılan başvurular üzerine;
        178,3 milyar lira (178.309.643.786 TL) alacak yapılandırıldı.
        8,2 milyar lira (8.187.772.760 TL) tahsilat gerçekleşti.
        3,3 milyona yakın mükellefin başvurduğu yapılandırma sürecinde 180 milyar liraya yakın Borç yapılandırıldı.
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        Kamu borç yapılandırmasında süre uzuyor
        Haberler Ekonomi Kamu borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı? BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ SON GÜN ne zaman? Vergi, trafik, adli, idari para cezası ve KYK kredisi...
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