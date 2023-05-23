Kamu borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı? BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ SON GÜN ne zaman? Vergi, trafik, adli, idari para cezası ve KYK kredisi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırılması için süreyi uzattı. İşte detaylar...
TARİH UZATILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatıyor. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanyası 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de böylece 1 ay ertelenmiş olacak.
PEŞİN YA DA TAKSİTLİ ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Yapılandırılan borçlar peşin ya da taksitli şekilde ödenebiliyor. 48 aya kadar vade yapılan borçlar uygun nemalandırmalarla küçük taksitler halinde ödenebiliyor.