Başkan Erdoğan'ın söz verdiği gibi 60 günde tamamlandı! Defne Devlet Hastanesi bugün hizmete açıldı

AKŞENER'DEN KARA PROPAGANDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı.

Atılan bu temelin ardından kara propagandaya soyunan İP Genel Başkanı Meral Akşener "Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler" diyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunmuştu.

"Hastane temeli atıyoruz' diye, Türkiye'ye yutturmaya kalktılar." diyerek algı siyaseti yapan Akşener'i takip eden başka isimlerde oldu.

İP Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Çömez, paylaşımında; "Erdoğan, Hatay Defne'de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" ifadesini kullanmıştı. Kara propagandaya inat hastane, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlandı.