Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.05.2023 19:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2023 19:46
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın söz verdiği gibi 60 günde tamamlandı! Defne Devlet Hastanesi bugün hizmete açıldı

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi 60 günde tamamlandı. Öte yandan hastanenin rekor sürede tamamlanması ise İP Lideri Meral Akşener "Boş araziye beton döktüler" diyerek asılsız iftiralarla kara propagandaya soyunmuştu. Defne Devlet Hastanesi, bugün Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle birlikte hizmete girdi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın söz verdiği gibi 60 günde tamamlandı!

    Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Hastane, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlandı.

    BUGÜN HİZMETE AÇILDI
    6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

    Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımıyla birlikte düzenlenen törenle hizmete açıldı.

    Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

        Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

        "ARAMIZDA KALSIN DEFNE DEVLET HASTANEMİZİ AÇIYORUZ"
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hizmete girecek olan Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hastaneyi gezdiği videoyu paylaşan Bakan Koca, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." notunu düştü.

        VATANDAŞLARDAN BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR
        Hatay'da yaşayan bazı vatandaşlar, Defne Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

            Bakan Koca, 60 günde tamamlanan ve pazar günü açılışı yapılan Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili vatandaşların memnuniyetini dile getirdikleri anlara ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, görüntülerde, bir vatandaşın hastane için teşekkürlerini iletmesi üzerine, hastaneyi hızla bitirmek istediklerini vurguladı.

            Koca, "Tomografi, MR, kan tetkikleri, görüntülemeler, muayeneler yapılabilsin istiyoruz. Bir hafta sonra da ameliyathane devreye girsin istiyoruz" dedi.

            AKŞENER'DEN KARA PROPAGANDA
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı.

            Atılan bu temelin ardından kara propagandaya soyunan İP Genel Başkanı Meral Akşener "Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler" diyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunmuştu.

            "Hastane temeli atıyoruz' diye, Türkiye'ye yutturmaya kalktılar." diyerek algı siyaseti yapan Akşener'i takip eden başka isimlerde oldu.

            İP Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Çömez, paylaşımında; "Erdoğan, Hatay Defne'de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" ifadesini kullanmıştı. Kara propagandaya inat hastane, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Yavaş’ın ’Öcalan’ yalanı ve gerçekler
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın söz verdiği gibi 60 günde tamamlandı! Defne Devlet Hastanesi bugün hizmete açıldı
                loading
                SON DAKİKA