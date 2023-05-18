Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu.
CHP ÇELENGİ PARÇALANDI
Şehittin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Turhal Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Şehit yakınları alanda bulunan ve üzerinde, 'CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı' yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlardan tepki gecikmedi.
İYİ Parti çelengi alandan kaldırılırken, Cumhuriyet Halk Partisine ait çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı. Tepkiler üzerine şehidin naaşının koyulacağı alanda 'Cumhurbaşkanı' yazılı olan çelenk konulması, öfkeli şehit yakınlarının sakinleşmesine neden oldu.
KILIÇDAROĞLU'NA TERÖR DESTEĞİ
7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim kampanyası boyunca, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'den açık destek gelmişti.
HDP ile Meclis'te bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yürütülen kirli pazarlıklar neticesinde, ortağına KHK'lıların göreve dönüşü, kayyumların kaldırılması, yerel yönetimde özerklik gibi skandal sözler vermişti.