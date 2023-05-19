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    • 19.05.2023 16:01
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    • 19.05.2023 16:01
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    19 Mayıs Cuma otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma 19 Mayıs sefer saatleri 2023! Bugün İETT, metro, metrobüs, marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da "19 Mayıs günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" sorusu merak ediliyor. İstanbul'da dini ve resmi bayramlar vesilesiyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. Peki, 19 Mayıs Cuma otobüsler ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs, marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    19 Mayıs Cuma otobüsler ücretsiz mi?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da "19 Mayıs günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" sorusu merak ediliyor. İstanbul'da dini ve resmi bayramlar vesilesiyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. Peki, 19 Mayıs Cuma otobüsler ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs, marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? İşte merak edilenler...

    19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak.

    Ancak resmi tatillerde İstanbul'da ücretsiz yolculuk yapanlar, kişiselleştirilmiş karta sahip olanlardır.

        İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE 19 MAYIS CUMA ULAŞIM BEDAVA MI?

        Diğer yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak.
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        Haberler Haberler 19 Mayıs Cuma otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma 19 Mayıs sefer saatleri 2023! Bugün İETT, metro, metrobüs, marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı?
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