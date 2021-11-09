Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener geçmişte Başak Demirtaş'ı böyle savunmuş!

BAŞAK DEMİRTAŞ'I BÖYLE SAVUNMUŞTU

Akşener, geçmişte Başak Demirtaş hakkında "Bugün devleti yönetenlerin çeyrek asırdır bir türlü kurtulamadığı kadın üzerinden siyaset yapma hastalığı en pespaye en alçakça ve en haysiyetsiz şekilde maalesef toplumumuza da yansıyor. Devleti yönetenler bizi biz yapan değerlere yabancılaştıkça onları takip eden bir takım yarım akıllılar meseleyi daha da batak çamur hale getiriyor.

Bunun son örneğini, bu seviyesizliği takip etmeyi meziyet sanan bir kendini bilmezin sosyal medyada Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığında gördük. Bu ahlaksızlık işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup icap ettiğinde her tür alçaklığa yol veren bir çürümüş zihniyetin ürünüdür" demişti.