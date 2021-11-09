Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener geçmişte Başak Demirtaş'ı böyle savunmuş!

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşi Tahir Gümren'e ettiği ağza alınmayacak küfürler büyük tepki çekti. Skandal ifadelerin ardından İYİ Parti'den ise Lütfü Türkkan'a sahip çıkan şehit kardeşine ise 'Provokasyon' benzetmesi yapılan çirkin açıklamalar geldi.
Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Lütfü Türkkan'ın yaptığı çirkinliğe tepki göstermek şöyle dursun, şehit kardeşi Tahir Gürman'a "Ahlaksız" ve "Provokatör" gibi yakıştırmalar yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit kardeşine partisinin milletvekili Lütfü Türkkan'ın ettiği ağza alınmayacak sözlerine adeta sahip çıktı. Türkkan'ın özrünü de 'Yüreklilik' olarak niteledi. Öte yandan Akşener'in daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler nedeniyle verdiği tepki de tekrar gündeme geldi.