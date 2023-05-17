Atama ve iki üniversiteye fakülte kararları Resmi Gazete'de

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi de 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 4/Ç maddesi gereğince kararlaştırıldı.

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