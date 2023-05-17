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    • 18.05.2023 07:01
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    • 18.05.2023 07:01
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    Atama ve iki üniversiteye fakülte kararları Resmi Gazete'de

    Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakültelerin kurulması ve bir fakültenin de adının değiştirilmesi ile Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    AJANSLAR
    İki üniversiteye fakülte kararı Resmi Gazete’de

    Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    FAKÜLTE KURULMA KARARI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Ordu Üniversitesinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Selçuk Üniversitesinde Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması ilan edildi.

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesinin adının İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmesine 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.

    ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ
    Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi de 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 4/Ç maddesi gereğince kararlaştırıldı.

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    Haberler Haberler Atama ve iki üniversiteye fakülte kararları Resmi Gazete'de
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