Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babasından Akşener ve İYİ Parti'ye sert sözler: İhanet içerisindeler

"OYUM MHP VE ERDOĞAN'A"

Böyle bir şey olur mu? Atatürk'ün CHP'sini de rezil ediyorlar. Millet gereken cevabı sandıkta verecek. Oyum MHP ve Recep Tayyip Erdoğan'a. Bizim kırmızı çizgimiz vatanımız. Bu vatan için şehit veriyoruz. Vatanımızdan bir karış toprak vermeyiz. Oğlum çok başarılı bir çocuktu."