Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.04.2023 07:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2023 07:14
    ABONE OL

    Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babasından Akşener ve İYİ Parti'ye sert sözler: İhanet içerisindeler

    Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Çakıroğlu, PKK destekçileri tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü. İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ortaya çıktı. Tepkilere karşın geri adım atmayan Genel Başkan Meral Akşener'er büyük öfke var. Çakıroğlu'nun babası, "Siz nasıl milliyetçisiniz? Bunların Atatürkçülükle, milliyetçilikle, ülkücülükle alakaları kalmamış. CHP de buna dahildir." sözleriyle tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babasından sert sözler

    Ege Üniversitesinde, 8 yıl önce PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, sert sözlerle Meral Akşener ve İYİ Parti'yi hedef aldı.

    DÜĞÜNE GİDİP GÖBEK ATTI
    Çakıroğlu, "İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz, oğlumun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdi. Fırat rahmetli olduktan sonra Seyithan İzsiz, Semo'nun akrabalarının düğününe gidip göbek attı. Sonra da 'benim için önemli değil. İstediğim adama burs veririm' diye açıklama yaptı.

    "FIRAT'IN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORLAR"
    Seyithan İzsiz'in İyi Parti'den seçilip Atatürk'ün meclisine girecek olması yüreklerimizi sızlatıyor. Seyithan İzsiz gidip HDP'den adaylığını koysun. Neden İyi Parti'den seçileceği sıradan adaylığını koyuyor.

    Bu durumlardan dolayı Meral Akşener her yerde protesto ediliyor. İyi Parti'de çok arkadaşım var. Onlar da çok tepkili. Fırat'ın kemiklerini sızlatıyorlar.

        "SİZ NASIL MLLİYETÇİSİNİZ?"
        Oğlumun katiline burs veren bir kişiyi seçileceği yerden milletvekili adayı yapan Meral Akşener, ayağını denk alsın. Fırat'ı beraber mezara koyduğumuz Müsavvat Dervişoğlu da bu durumu nasıl kabul ediyor.

        Siz nasıl milliyetçisiniz? Bunların Atatürkçülükle, milliyetçilikle, ülkücülükle alakaları kalmamış. CHP de buna dahildir.

        "VATAN HAİNLERİNİ DOLDURMUŞLAR"
        Nerede FETÖ'cü ve vatan haini varsa CHP ve İyi Parti'ye doldurmuşlar. CHP'nin de İyi Parti'nin de tabanlarında büyük tepki var. Fırat'ı herkes çok seviyor. CHP, İYİ Parti, AK Parti'de sevenleri var. HDP'liler bile var. Birçoğu ile doğrudan görüşüyorum.

            Benim partim yok. Ben şehit babasıyım. Benim gibi binlerce şehit ailesi var. Herkes mustarip. Kızıyorlar.

            "OYUM MHP VE ERDOĞAN'A"
            Böyle bir şey olur mu? Atatürk'ün CHP'sini de rezil ediyorlar. Millet gereken cevabı sandıkta verecek. Oyum MHP ve Recep Tayyip Erdoğan'a. Bizim kırmızı çizgimiz vatanımız. Bu vatan için şehit veriyoruz. Vatanımızdan bir karış toprak vermeyiz. Oğlum çok başarılı bir çocuktu."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hangi Kredi
            Haberler Güncel Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babasından Akşener ve İYİ Parti'ye sert sözler: İhanet içerisindeler
                loading
                SON DAKİKA