Şehit Fırat Çakıroğlu’nun babasından Akşener ve İYİ Parti'ye sert sözler: İhanet içerisindeler

Ege Üniversitesinde, 8 yıl önce PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, sert sözlerle Meral Akşener ve İYİ Parti'yi hedef aldı.
DÜĞÜNE GİDİP GÖBEK ATTI
Çakıroğlu, "İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz, oğlumun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdi. Fırat rahmetli olduktan sonra Seyithan İzsiz, Semo'nun akrabalarının düğününe gidip göbek attı. Sonra da 'benim için önemli değil. İstediğim adama burs veririm' diye açıklama yaptı.
"FIRAT'IN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORLAR"
Seyithan İzsiz'in İyi Parti'den seçilip Atatürk'ün meclisine girecek olması yüreklerimizi sızlatıyor. Seyithan İzsiz gidip HDP'den adaylığını koysun. Neden İyi Parti'den seçileceği sıradan adaylığını koyuyor.
Bu durumlardan dolayı Meral Akşener her yerde protesto ediliyor. İyi Parti'de çok arkadaşım var. Onlar da çok tepkili. Fırat'ın kemiklerini sızlatıyorlar.