CHP'nin 'eksik oy' yalanı elinde patladı! Hata YSK ve tutanaklarda değil CHP sisteminde çıktı

14 Mayıs Genel Seçimleri sonuçlandı. Milletvekili seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla Meclis'te çoğunluğu sağladı.
BAŞKAN ERDOĞAN FARK ATTI
Cumhurbaşkanlığı seçimi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'ye çok yaklaşmasına karşın ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan ve 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs'ta yarışacak.
YİNE AYNI MANİPÜLASYON!
Öte yandan Muhalefet başta CHP olmak üzere seçimlere gölge düşürmekten yine geri durmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan 'oylar sisteme hatalı işlendi' iddiasıyla algı operasyonuna girişildi.
Oysa işin aslı bambaşka çıktı. Bazı partilen oylarının sisteme '0' ya da eksik yüklendiği ile ilgili provokatif paylaşımlardaki görsellerin YSK kaynaklı değil CHP kaynaklı olduğu belirlendi.