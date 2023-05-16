Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.05.2023 04:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2023 14:54
    ABONE OL

    CHP'nin 'eksik oy' yalanı elinde patladı! Hata YSK ve tutanaklarda değil CHP sisteminde çıktı

    14 Mayıs gecesi yenilgiyi kabullenmeyen CHP kirli algı ve manipülasyonlara soyundu. Sosyal medya üzerinden yapılan 'oylar sisteme hatalı işlendi' yalanına sarılan CHP yine patladı. Bazı partilen oylarının sisteme '0' ya da eksik yüklendiği ile ilgili provokatif paylaşımlardaki görsellerin YSK kaynaklı değil CHP kaynaklı olduğu belirlendi. Yaşanan süreçle ilgili bir açıkalamda bulunan "YSK Başkanı Ahmet Yener, "Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan asılsız ihbarlara itibar etmemelidir." ifadelerini kullandı.

    CHP hata verdi

    14 Mayıs Genel Seçimleri sonuçlandı. Milletvekili seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla Meclis'te çoğunluğu sağladı.



    BAŞKAN ERDOĞAN FARK ATTI
    Cumhurbaşkanlığı seçimi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'ye çok yaklaşmasına karşın ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan ve 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs'ta yarışacak.

    YİNE AYNI MANİPÜLASYON!
    Öte yandan Muhalefet başta CHP olmak üzere seçimlere gölge düşürmekten yine geri durmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan 'oylar sisteme hatalı işlendi' iddiasıyla algı operasyonuna girişildi.

    Oysa işin aslı bambaşka çıktı. Bazı partilen oylarının sisteme '0' ya da eksik yüklendiği ile ilgili provokatif paylaşımlardaki görsellerin YSK kaynaklı değil CHP kaynaklı olduğu belirlendi.



        SORUN YSK VE TUTANAKLARDA DEĞİL CHP SİSTEMİNDEYMİŞ!
        Söz konusu tutanaklar ve YSK verileri uyumlu iken bu verilerin CHP sistemine yanlış girildiği ortaya çıktı. YSK'nın değil de CHP seçim sisteminin hatalı olduğu gözler önüne serildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından, "Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." açıklamasında bulundu.

        KILIÇDAROĞLU MAĞLUBİYET SONRASI İLK KELLEYİ ALDI
        Tüm bu yaşanların gölgesinde oy sayımında 'öndeyiz' manipülasyonu yapıp gerçekle yüzleşince masaları tokatlayan Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

        CHP lideri, partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu mağlubiyet sonrası ilk kelleyi aldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.



        ADIGÜZEL SİTEMLİ...
        Adıgüzel de "Seçim akşamı sistemlerimizin çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum" sözcüklerinin yer aldığı sitemlerle dolu bir istifa dilekçesi kaleme aldı.


        Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."

        YSK'DAN DEZENFORMASYONA TEPKİ
        Sosyal medyada yürütülen dezenformasyon kampanyası ile ilgili bir açıklamada bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan asılsız ihbarlara itibar etmemelidir. Süreç, şeffaf bir şekilde devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.

        Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarından satır başlıkları;
        "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 298 Sayılı 6271 Sayılı ve 2839 Sayılı yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir." dedi.

            Bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemleri tüm aşamalarda siyasi partilerimizce SİPPORT üzerinden paylaşılmıştır. Seçim sürecinde sandık kurullarımız, kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve yasal düzenleme uyarınca 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.

            "İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLECEKTİR"
            Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları, bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı aday temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de aynı yasal düzenlemeler uyarınca siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. İlgili mevzuatlar uyarınca sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak olan itiraz ve şikayet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir.

            Bu kurullarda da yasa uyarınca siyasi parti temsilcileri yer almakta ve kurullarımız onların katılımıyla karar almaktadır. Bu kurulların vermiş olduğu kararlara karşı da YSK'ya tarafların itiraz hakkı bulunmakta olup, YSK'da yasa uyarınca TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. YSK, önce gelen bu itirazları yasanın öngördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır.

            "İDDİALAR ASILSIZDIR"
            YSK, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an ve an SİPPORT üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır.

                Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimiz yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür. Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. YSK teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirilmiş olup, kesin sonuçların açıklanmasından sonra da sonuçlar kurulumuzun internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                Haberler Güncel CHP'nin 'eksik oy' yalanı elinde patladı! Hata YSK ve tutanaklarda değil CHP sisteminde çıktı
                    loading
                    SON DAKİKA