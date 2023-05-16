CHP'nin 'eksik oy' yalanı elinde patladı! Hata YSK ve tutanaklarda değil CHP sisteminde çıktı





SORUN YSK VE TUTANAKLARDA DEĞİL CHP SİSTEMİNDEYMİŞ!

Söz konusu tutanaklar ve YSK verileri uyumlu iken bu verilerin CHP sistemine yanlış girildiği ortaya çıktı. YSK'nın değil de CHP seçim sisteminin hatalı olduğu gözler önüne serildi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından, "Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU MAĞLUBİYET SONRASI İLK KELLEYİ ALDI

Tüm bu yaşanların gölgesinde oy sayımında 'öndeyiz' manipülasyonu yapıp gerçekle yüzleşince masaları tokatlayan Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

CHP lideri, partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu mağlubiyet sonrası ilk kelleyi aldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.