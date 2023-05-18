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    • Haberler
    • 19.05.2023 09:30
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    • 19.05.2023 09:31
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    iPhone 11,12,13, 14 fiyatı ne kadar oldu? Apple Türkiye'den %10 zam kararı! iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL zamlandı?

    Apple Türkiye ürünlerinde %10 oranında zam kararı aldı. Peki, iPhone 11,12,13, 14 fiyatı ne kadar oldu? iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL zamlandı? İşte yeni fiyat listesi!

    takvim.com.tr
    Apple Türkiye’den %10 zam kararı!

    Apple Türkiye ürünlerinde yaklaşık %10 oranında zam yaptığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından en düşük iPhone 14 fiyatı 35 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, iPhone 11,12,13, 14 fiyatı ne kadar oldu? iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL zamlandı? İşte merak edilenler!

    APPLE'DEN YENİ ZAM!

    Son olarak Ocak 2023'te yapılan zammın ardından Apple başta iPhone olmak üzere diğer ürünlerine de zam yaptı. Apple'ın internet sitesi üzerinden fiyatların yüzde 10 oranında güncellendiği gözlemlendi.

    EN DÜŞÜK IPHONE 14 FİYATI 35 BİN 999 TL OLDU!

    Ocak ayında yapılan Apple zammının ardından 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye çıkmıştı. Son Apple zammı ile en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL'ye yükseldi.

        ZAMLI IPHONE 14 FİYATLARI

        iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi.

        iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye çıktı.

        iPhone 14 Plus 512 GB modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.

        APPLE ZAMMI SONRASI IPHONE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Phone 14 Pro 128 GB fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye çıktı.

        iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL'den 48.799 TL'ye

        512 GB'lık cihaz 49.899 TL'den 54.399 TL'ye

        iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL'den 59.999 TL'ye yükseldi.

        ZAMLI IPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

        iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL'den 49.999 TL'ye,

        iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL'den 52.799 TL'ye,

        iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL'den 58.399 TL'ye

        iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı.
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