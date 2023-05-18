iPhone 11,12,13, 14 fiyatı ne kadar oldu? Apple Türkiye'den %10 zam kararı! iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL zamlandı?

Apple Türkiye ürünlerinde yaklaşık %10 oranında zam yaptığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından en düşük iPhone 14 fiyatı 35 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, iPhone 11,12,13, 14 fiyatı ne kadar oldu? iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL zamlandı? İşte merak edilenler!
APPLE'DEN YENİ ZAM!
Son olarak Ocak 2023'te yapılan zammın ardından Apple başta iPhone olmak üzere diğer ürünlerine de zam yaptı. Apple'ın internet sitesi üzerinden fiyatların yüzde 10 oranında güncellendiği gözlemlendi.
EN DÜŞÜK IPHONE 14 FİYATI 35 BİN 999 TL OLDU!
Ocak ayında yapılan Apple zammının ardından 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye çıkmıştı. Son Apple zammı ile en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL'ye yükseldi.