iPhone 11,12,13, 14 fiyatı ne kadar oldu? Apple Türkiye'den %10 zam kararı! iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL zamlandı?

Apple Türkiye ürünlerinde yaklaşık %10 oranında zam yaptığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından en düşük iPhone 14 fiyatı 35 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, iPhone 11,12,13, 14 fiyatı ne kadar oldu? iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL zamlandı? İşte merak edilenler!