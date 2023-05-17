CHP'de kazan kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti içi muhalefete tokat

CHP yönetiminin 14 Mayıs seçimlerinde izlediği strateji, uzun yıllar CHP saflarında siyaset yapmış isimlerin tepkisini çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı olan Mustafa Kemal Çiçek, yaptığı açıklamada, izlenilen politikaya yönelik sert ifadelerde bulundu.
KOLTUK MESAJI VERMİŞTİR
Gerçek CHP'lilerin seçilemediğini kaydeden Mustafa Kemal Çiçek, "CHP listelerinden Sadullah Ergin çıktı. Seçilmesi gereken isimler seçilemedi. CHP tabanında büyük tepkiler var.
Kimse bu kadar çok sayıda vekil verileceğini beklemiyordu. İsimleri bilinmedik nice kişiler de var. CHP'nin büyük kadrosu değişti.
Vekillerin yarısının yüzünü bile görmedim. Kılıçdaroğlu'nun masayı tokatlaması, bu pozu mutfaktan ziyade makamında vermesi koltuk mesajıdır" dedi.
TEPKİ YÜKSELECEK
2. tur seçimleri sonrasında CHP'de ciddi bir hesaplaşma olacağını belirten Çiçek, "Bunu 12 gün daha uzatabilecekler ama sonrasında CHP'den tepkiler daha yüksek sesle gelecektir.