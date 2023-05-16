Bay Bay Kemal’i şişiren anket firmaları patladı! 7’liye anket şoku

2018'DE PATLAMIŞTI

2018 seçimlerindeki performansı ile manipülasyon yaptığı tescillenen Piar Araştırma şirketi de sınıfta kalan şirketlerden birisi. Piar Araştıtrma şirketi, 4 Mayıs seçimleri için Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,3, Erdoğan'ın ise yüzde 45,3, oy alacağını öne sürüyordu. Aynı şirket 2018 yılında da Başkan Erdoğan'ın 39,7 oy alacağını iddia ederek, çuvallamıştı. Piar şirketinin sahibi Kadir Atalay'ın Kılıçdaroğlu için 'trol ' üslubuyla yaptığı paylaşımlar da CHP'den mi fonlanıyor sorusunu akıllara getirdi.