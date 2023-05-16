Bay Bay Kemal’i şişiren anket firmaları patladı! 7’liye anket şoku

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5,oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,8,oy aldı. Seçimin ardından büyük merak konusu olan konulardan biri de hangi anket firmasının tahminini tutturduğu oldu.
CHP ve 7'lı koalisyonun fondaş medyasında açıklanan anket sonuçlarının gerçeği yansıtmaması bir kez daha manipülasyonu gözler önüne serdi.
ÖNDE GELEN ANKET ŞİRKETLERİNİN SEÇİM TAHMİNLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ
Betimar
Recep Tayyip Erdoğan 49,1
Kemal Kılıçdaroğlu 45
Sinan Oğan 5,6
Muharrem İnce 0,3
Optimar
Recep Tayyip Erdoğan 50,4
Kemal Kılıçdaroğlu 44,7
Sinan Oğan 1,5
Muharrem İnce 3,4
Optimar Araştırma Şirketi, Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alacağı tahmininde bulunarak gerçeğe yakın bir veri paylaştı. İnce'nin seçime 2 gün kala adaylıktan çekilmesi ise araştırma şirketlerinin tahminini zorlaştırdı.
ORC
Recep Tayyip Erdoğan 44,2
Kemal Kılıçdaroğlu 51,7
Sinan Oğan 2,8
Muharrem İnce 1,3
ORC şirketi kamuoyunda İYİ Parti ile çalıştığı gerekçesiyle "güvenilir değil" tepkisi aldı.