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    • 16.05.2023 17:14
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    • 16.05.2023 17:33
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    Bay Bay Kemal’i şişiren anket firmaları patladı! 7’liye anket şoku

    14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,8, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı yüzde 49.9 oyla 322 milletvekili, Millet İttifakı yüzde 34.9 oyla 213 milletvekili, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 oyla 65 milletvekili çıkarttı. Ortaya çıkan sonuçlar neticesinde YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimin ikinci tura kaldığını belirtti. Seçimin ardından hangi anket firmasının tahminlerini ne kadar tutturduğu da merak konusu oldu. Anket firmalarının yayınladığı oy oranları incelendiğinde CHP ve 7’li koalisyon tarafından fonlanan muhalefet medyasının algı oyunu bir kez daha gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bay Bay Kemal’i şişiren anket firmaları patladı!

    14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5,oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,8,oy aldı. Seçimin ardından büyük merak konusu olan konulardan biri de hangi anket firmasının tahminini tutturduğu oldu.



    CHP ve 7'lı koalisyonun fondaş medyasında açıklanan anket sonuçlarının gerçeği yansıtmaması bir kez daha manipülasyonu gözler önüne serdi.

    ÖNDE GELEN ANKET ŞİRKETLERİNİN SEÇİM TAHMİNLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ

    Betimar
    Recep Tayyip Erdoğan 49,1
    Kemal Kılıçdaroğlu 45
    Sinan Oğan 5,6
    Muharrem İnce 0,3

    Optimar
    Recep Tayyip Erdoğan 50,4
    Kemal Kılıçdaroğlu 44,7
    Sinan Oğan 1,5
    Muharrem İnce 3,4

    Optimar Araştırma Şirketi, Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alacağı tahmininde bulunarak gerçeğe yakın bir veri paylaştı. İnce'nin seçime 2 gün kala adaylıktan çekilmesi ise araştırma şirketlerinin tahminini zorlaştırdı.

    ORC
    Recep Tayyip Erdoğan 44,2
    Kemal Kılıçdaroğlu 51,7
    Sinan Oğan 2,8
    Muharrem İnce 1,3

    ORC şirketi kamuoyunda İYİ Parti ile çalıştığı gerekçesiyle "güvenilir değil" tepkisi aldı.



        SONAR
        Recep Tayyip Erdoğan 48,8
        Kemal Kılıçdaroğlu 44,1
        Sinan Oğan 3,5
        Muharrem İnce 3,6

        GENAR
        Recep Tayyip Erdoğan 51,4
        Kemal Kılıçdaroğlu 44,3
        Sinan Oğan 4,3
        Muharrem İnce –

        GENAR, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda ipi göğüsleyeceği yönünde öngörüde bulundu.



        HBS
        Recep Tayyip Erdoğan 47,5
        Kemal Kılıçdaroğlu 47,0
        Sinan Oğan 2,2
        Muharrem İnce 3,3



        KONDA
        Recep Tayyip Erdoğan 43,7
        Kemal Kılıçdaroğlu 49,3
        Sinan Oğan 4,8
        Muharrem İnce 2,2

        KONDA Araştırma şirketi ve sahibi Bekir Ağırdır'ın ise Millet İttifakı'nı desteklediği biliniyordu. KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem de HDP'de aktif rol alıyordu.

            KONDA'nın son anketinde çıkan sonucu önce İYİ Parti'ye göndermesinin ortaya çıkması sosyal medyada gündem olmuştu.

            Metropoll
            Recep Tayyip Erdoğan 46,9
            Kemal Kılıçdaroğlu 49,1
            Sinan Oğan 2,7
            Muharrem İnce 1,3

            CHP'ye yakın anket şirketlerinin rakamları şişirmesi nedeniyle Kılıçdaoğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağı iddia edilmişti. Sözde anket şirketlerinin foyası Başkan Erdoğan'ın aldığı oy ile ortaya çıktı.

            Türkiye Raporu
            Recep Tayyip Erdoğan 45,6
            Kemal Kılıçdaroğlu 50,5
            Sinan Oğan 3,9
            Muharrem İnce –

            Seçimin bir diğer kaybedeni de Türkiye Raporu oldu. Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Türkiye Raporu'nun ortaya çıkardığı gerçek dışı veri tepkilere neden oldu.

            MAK
            Recep Tayyip Erdoğan 45,4
            Kemal Kılıçdaroğlu 50,9
            Sinan Oğan 2
            Muharrem İnce 1,7

            CHP yandaşı olarak bilinen MAK şirketinin provokasyonu da elinde patladı.

            Yöneylem
            Recep Tayyip Erdoğan 44,4
            Kemal Kılıçdaroğlu 49,5
            Sinan Oğan 4,7
            Muharrem İnce 1,4

            YSK'nın seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Yöneylem'in ortaya koyduğu sonuçlar da algı operasyonunu ortaya çıkardı.

            2018'DE PATLAMIŞTI

            2018 seçimlerindeki performansı ile manipülasyon yaptığı tescillenen Piar Araştırma şirketi de sınıfta kalan şirketlerden birisi. Piar Araştıtrma şirketi, 4 Mayıs seçimleri için Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,3, Erdoğan'ın ise yüzde 45,3, oy alacağını öne sürüyordu. Aynı şirket 2018 yılında da Başkan Erdoğan'ın 39,7 oy alacağını iddia ederek, çuvallamıştı. Piar şirketinin sahibi Kadir Atalay'ın Kılıçdaroğlu için 'trol ' üslubuyla yaptığı paylaşımlar da CHP'den mi fonlanıyor sorusunu akıllara getirdi.

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            Haberler Güncel Bay Bay Kemal’i şişiren anket firmaları patladı! 7’liye anket şoku
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