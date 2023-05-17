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    • Haberler
    • 17.05.2023 09:22
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    • 17.05.2023 09:22
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    Memura %85 zam sonrası YENİ ASGARİ ÜCRET tablosu ortaya çıktı! Memur 22 bin TL, işçi... 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    Zamlı asgari ücret, vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. 2023 Temmuz ayında gerçekleştirilecek zam için araştırmalar hız kazandı. İşte asgari ücret zamıyla ilgili detaylar. Asgari ücret, çalışanların en düşük gelir seviyesini belirleyen ve her yıl belirli dönemlerde güncellenen bir miktardır. Bu zam, çalışanların yaşam standartlarını korumak ve ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla yapılır. 2023 Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zamıyla ilgili kesin bir rakam henüz açıklanmamıştır. Ancak, hükümetin ekonomik koşulları ve enflasyon oranını göz önünde bulundurarak asgari ücreti yeniden belirleyeceği bilinmektedir.

    takvim.com.tr
    2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    Asgari ücret zammı için sayılı günler kala konu hakkında araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı yönünde yaptığı açıklamalar Temmuz ayında asgari ücrete büyük bir zam yapılacağı hakkında iddiları hızlandırdı. Peki, Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

    ARA ZAM YAPILACAK MI?

    Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete de ara zam yapacaklarının sinyalini verdi.

    TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

    Ara zam için temmuz ayını işaret eden Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.
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        İGA Art Sanat
        Haberler Haberler Memura %85 zam sonrası YENİ ASGARİ ÜCRET tablosu ortaya çıktı! Memur 22 bin TL, işçi... 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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