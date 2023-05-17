Memura %85 zam sonrası YENİ ASGARİ ÜCRET tablosu ortaya çıktı! Memur 22 bin TL, işçi... 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için sayılı günler kala konu hakkında araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı yönünde yaptığı açıklamalar Temmuz ayında asgari ücrete büyük bir zam yapılacağı hakkında iddiları hızlandırdı. Peki, Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
ARA ZAM YAPILACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete de ara zam yapacaklarının sinyalini verdi.
TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ
Ara zam için temmuz ayını işaret eden Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.