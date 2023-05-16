Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu elden gidiyor! Başkan Erdoğan: 28 Mayıs sonrası CHP karışacak





PARTİ İÇİNDEKİ MUHALİFLERE GÖZDAĞI

Kılıçdaroğlu'nun bu hareketlerini CHP içindeki muhaliflere şimdiden gözdağı vermek olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusunu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP'de karışıklık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere şimdiden gözdağı veriyor. Ama ben öyle görüyorum ki şu anda 28 Mayıs'tan sonrası önemli. Kılıçdaroğlu'na kendi partisi de 28 Mayıs'tan sonra gereken cevabı verecektir. Bütün bu saldırganlığının nedeni bunu hissetmiş olmasıdır. Belki kendisi de hiç bir şey beklemeden kararı vermiş olur" dedi.

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