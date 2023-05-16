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    • 16.05.2023 22:33
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    • 16.05.2023 23:02
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu elden gidiyor! Başkan Erdoğan: 28 Mayıs sonrası CHP karışacak

    Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun masaları tokatlayarak alay konusu olan videosu ile ilgili değerlendirmede bulundu. "Ben CHP’li olmadığıma göre mesaj bana değil" diyen Başkan Erdoğan, "Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusunu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP’de karışıklık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere şimdiden gözdağı veriyor" dedi.

    Hıncını masadan alıyor

    Türkiye 14 Mayıs'ta yüzyılın en önemli seçimi için sandık başına gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.



    SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI
    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı. Bu sonuçlarla seçim 2. tura kaldı.


    SEÇİM SONRASI KILIÇDAROĞLU MASALARI TOKATLADI
    Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açık desteğini alan Kürsel çetenin yayın organları tarafından gazlanan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu milli iradeden yediği tokatların hıncını masadan çıkardı. CHP Genel Merkezi'nden olduğu tahmin edilen paylaşımda masayı tokatlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullamıştı.

    SEÇİM SONRASI KILIÇDAROĞLU MASALARI TOKATLADI VİDEO İZLE



    SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
    Seçmenlerini ikinci tur için gazlamaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yorgun hali ve üzgün surat ifadesi dikkatlerden kaçmazken, paylaştığı video sosyal medyada alay konusu olmuştu.



        KILIÇDAROĞLU KAYBETMENİN SORUMLULUĞUNU ÜZERİNE ALMAZ
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun alay konusu olan videosu ile ilgili değerlendirmede bulundu. "Ben CHP'li olmadığıma göre mesaj bana değil" diyen Başkan Erdoğan, "Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor" ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVO I VİDEO İZLE



        PARTİ İÇİNDEKİ MUHALİFLERE GÖZDAĞI
        Kılıçdaroğlu'nun bu hareketlerini CHP içindeki muhaliflere şimdiden gözdağı vermek olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusunu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP'de karışıklık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere şimdiden gözdağı veriyor. Ama ben öyle görüyorum ki şu anda 28 Mayıs'tan sonrası önemli. Kılıçdaroğlu'na kendi partisi de 28 Mayıs'tan sonra gereken cevabı verecektir. Bütün bu saldırganlığının nedeni bunu hissetmiş olmasıdır. Belki kendisi de hiç bir şey beklemeden kararı vermiş olur" dedi.

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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