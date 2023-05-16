Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu elden gidiyor! Başkan Erdoğan: 28 Mayıs sonrası CHP karışacak

Türkiye 14 Mayıs'ta yüzyılın en önemli seçimi için sandık başına gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı. Bu sonuçlarla seçim 2. tura kaldı.
SEÇİM SONRASI KILIÇDAROĞLU MASALARI TOKATLADI
Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açık desteğini alan Kürsel çetenin yayın organları tarafından gazlanan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu milli iradeden yediği tokatların hıncını masadan çıkardı. CHP Genel Merkezi'nden olduğu tahmin edilen paylaşımda masayı tokatlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullamıştı.
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Seçmenlerini ikinci tur için gazlamaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yorgun hali ve üzgün surat ifadesi dikkatlerden kaçmazken, paylaştığı video sosyal medyada alay konusu olmuştu.