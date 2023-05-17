Koalisyon ha dağıldı ha dağılacak: HDPKK pişmanlığı! Meral Akşener işin içinden sıyrılma peşinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı13 yılda girdiği 11'inci seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'na hem parti içinden hem de seçmeninden tepkiler giderek artıyor.
HDP YARAR DEĞİL ZARAR GETİRDİ
14 Mayıs'ta seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip eden partililer, gecenin ilerleyen saatlerinde Erdoğan'ın zaferinin netleşmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Partililer arasındaki konuşmalarda HDP'ye ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapılırken, "Keşke bu işe girmeseydik, bize yarar değil zarar getirdi" şeklindeki görüşlerin hakim olduğu görüldü.
CHP'nin yanı sıra diğer koalisyon ortaklarında da HDP ile yapılan pazarlıkların özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki seçmeni kaçırdığı kanaati hakim oldu.