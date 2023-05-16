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    • Haberler
    • 16.05.2023 07:39
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    • 16.05.2023 09:23
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    Bitmeyen nakarat: Kemal Kılıçdaroğlu yenilgi için bir kez daha bahanelere sarıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2002'de gerçekleşene erken genel seçimlerde liderliğini üstlendiği AK Parti'yi tek başına iktidara taşıdı. o günden bu yana girdiği tüm genel, yerel seçimlerle birlikter referandumlardan da galibiyetle ayrılan AK Parti, siyasi rakiplerini çaresiz bıraktı. Uzun süredir CHP'nin Genel Başakanlığını yürütün Kemal Kılıçdaroğlu, her yenilginin ardından seçmenleri kandırabilmek adına birbiri ardında karşılıksız bahaneler uydurmaktan çekinmedi. 14 Mayıs seçimlerine Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu, bir kez daha bahanelere sarılırken; belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın manipülasyonu katkı vermekten çekinmedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu bahanelere sarıldı

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı her seçim yenilgisi sonrası, kamuoyunun ezberlediği benzer bahanelerin ardına saklandı.

    14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri sonrası kameraların karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" açıklamasını yaptı.

    Sabah gazetesinin haberine göre; 5 siyasi partiyi resmi olarak kurduğu ittifakın içine çekmesine ve HDP'nin dışarıdan desteğini almasına karşın, seçim sonrası alınan sonuçlarla birlikte hiçbir özeleştiri yapmayan Kılıçdaroğlu, yine bilindik söylemlerini dillendirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, akıllara geçmiş dönemlerdeki konuşmalarını akıllara getirdi.

        AYNI SÖZLERLE SAVUNDU
        29 Mart 2009 Yerel Seçimleri: Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım.

        12 Eylül 2010 Referandumu: Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç.
        12 Haziran 2011 Genel Seçimleri: CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır.

        YİNE BENZER TAVIR
        30 Mart 2014 Yerel Seçimleri: Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım.
        10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Bu seçimin galibi Erdoğan değildir, Sayın İhsanoğlu ve Sayın Demirtaş'tır.
        7 Haziran 2015 Genel Seçimi: Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı.

            HEP BAŞKASINI SUÇLADI
            1 Kasım 2015 Genel Seçimleri: CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz.
            16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor.
            24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri: Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti.

            SANDIKLAR AÇILDIKÇA AÇIKLAMALAR DEĞİŞTİ
            Sandıklar açıldıkça ve oy oranları netleşmeye başladıkça CHP'lilerin açıklamaları da değişti. Mansur Yavaş saat 23.45'te "İkinci tura kalma ihtimali yüksek" dedi.

            Kılıçdaroğlu, saat 00.35'te "Sandıkları terk etmeyin" diye açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu saat 03.00'te yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul ederek, "Bu seçimi 2. turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.
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                Haberler Haberler Bitmeyen nakarat: Kemal Kılıçdaroğlu yenilgi için bir kez daha bahanelere sarıldı
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