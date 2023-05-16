Bitmeyen nakarat: Kemal Kılıçdaroğlu yenilgi için bir kez daha bahanelere sarıldı

HEP BAŞKASINI SUÇLADI

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri: CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz.

16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri: Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti.