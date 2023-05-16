Bitmeyen nakarat: Kemal Kılıçdaroğlu yenilgi için bir kez daha bahanelere sarıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı her seçim yenilgisi sonrası, kamuoyunun ezberlediği benzer bahanelerin ardına saklandı.
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri sonrası kameraların karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" açıklamasını yaptı.
Sabah gazetesinin haberine göre; 5 siyasi partiyi resmi olarak kurduğu ittifakın içine çekmesine ve HDP'nin dışarıdan desteğini almasına karşın, seçim sonrası alınan sonuçlarla birlikte hiçbir özeleştiri yapmayan Kılıçdaroğlu, yine bilindik söylemlerini dillendirdi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, akıllara geçmiş dönemlerdeki konuşmalarını akıllara getirdi.