Kemal Kılıçdaroğlu'na bel bağlayan FETÖ'nün haşhaşi trolleri sosyal medyada ağladı





"HİLE YAŞANABİLİR" DİYEREK SEÇİMİ MANİPÜLE ETMEYE KALKTI

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi, Bylock kullanıcısı ve Karlov suikastının planlayıcısı olduğu ifade edilen Abdullah Bozkurt, 26 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmıştı. Avrupa'nın göbeği İsveç'te İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un kurucusu olan Bozkurt, Türkiye'deki seçimlerle ilgili de sosyal medyada manipülasyonlara girişti. Seçimlere hile karıştırılabileceğini sosyal medya takipçileriyle paylaşan firari FETÖ'cü Bozkurt, "Muhalefet partilerinden seçim gözlemcilerini oy kullanma yerlerinden ayrılmaya zorlamakla, böylece sayım, sayım ve ilçe/il seçim kurullarına raporlama sırasında hile ve usulsüzlükler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.