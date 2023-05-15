Kemal Kılıçdaroğlu'na bel bağlayan FETÖ'nün haşhaşi trolleri sosyal medyada ağladı

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen tarihi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDPKK destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.
FETÖ'DE HÜSRAN!
Seçim yasası gereği, yüzde 50 +1 oyun elde edilememesi nedeniyle seçimler 2. tura kalırken umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cülerde de büyük bir hüsrana uğradı.
FETÖ'NÜN ALGISI ELİNDE PATLADI! ŞOKE OLDULAR
Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı algısı veren FETÖ'cü kimi isimler seçim sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra Başkan Erdoğan'ın oy oranı sonrasında suskunluğa büründü. FETÖ'ye mensup kimi isimler ise sessizliğini bozarak yaşadıkları şoku sosyal medya hesabından yazdıklarıyla ortaya koydu. İşte FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni olan Bülent Keneş, FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa ve FETÖ'nün akademisyenlerinden olduğu belirtilen Savaş Genç'in yazdıkları…