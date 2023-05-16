Lafa değil icraata tam destek: 21 yıldır her sözünü tutan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ezdi geçti

AK Parti hükümetleri döneminde tek tek hayata geçen rüya projelere her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, dev projelerin yatırımlarının yapıldığı noktalarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye tam not çıktı.
Verdiği her sözün arkasında duran ve yerine getiren Başkan Erdoğan, ülkeye yaptığı dev yatırımlar ve "özü-sözü bir" liderliğiyle seçmenin tercihi oldu.
7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve seçimde yerle bir olup dağılan ortakları ise seçmenin gözünde "kurusıkı" vaat vermekten, boş konuşmaktan öteye geçmeyen siyasi profiller olarak sandığa gömüldü.
HALK İCRAATI YAŞADI
Sabah gazetesinin haberine göre; Karadeniz gazının karaya çıkarıldığı Zonguldak Çaycuma, Akkuyu NGS'nin inşa edildiği Mersin Gülnar, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralinin yapıldığı Konya Karapınar gibi dev yatırımların hayata geçirildiği bölgedeki vatandaşın tercihi yatırım ve istikrar oldu.
Başkan Erdoğan ve AK Parti en yakın rakiplerine fark atarak seçimlerden galip çıkarken, vatandaş bu seçimde de oyunu yatırım, istihdam ve istikrardan yana kullandı.
'FATİH' ZAFERİ TÜRKİYE'NİN ZAFERİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerjide dışa bağımlılığı sonlandırmak için kurduğu denizdeki sondaj filosunun amirali olan Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkarıldığı Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin bulunduğu Zonguldak Çaycuma'nın tercihi Erdoğan oldu.