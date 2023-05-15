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    Son dakika: Sandıktan çıkamayan CHP'de ilk kelle gitti! Kılıçdaroğlu yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

    Milli irade sandıkta tecelli etti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı, Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu ele aldı. Öte yandan sandıktan çıkamayan CHP'de gözler girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Oy sayımında 'öndeyiz' manipülasyonu yapıp gerçekle yüzleşince masaları tokatlayan Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu mağlubiyet sonrası ilk kelleyi aldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Sandıktan çıkamayan CHP’de ilk kelle gitti!

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. CHP'li isimler seçimi önde götürdüklerini iddia edip seçmenlerini yanlış yönlendirdi.

    Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.5 ile önde olduğuna dair manipülasyon yapıp, Anadolu Ajansı'nı suçladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "öndeyiz" ifadesini kullandı.

    RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞTAN SONA ÖNDE GÖTÜRDÜ
    Ancak hem Anadolu Ajansı'nın hem de ANKA Haber ajansının paylaştığı verilere göre seçimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan baştan sona önde götürdü.

    Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni ise suçu verilerin yanlış aktarılmasına bağladı.

    Gece boyu ajansları suçlayan Kılıçdaroğlu destekçileri seçimin şokunu atlatmasının ardından kendilerine hiçbir veri veremeyen, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i hedef aldı.



    KILIÇDAROĞLU MAĞLUBİYET SONRASI İLK KELLEYİ ALDI
    Tüm bu yaşanların gölgesinde oy sayımında 'öndeyiz' manipülasyonu yapıp gerçekle yüzleşince masaları tokatlayan Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

    CHP lideri, partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu mağlubiyet sonrası ilk kelleyi aldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.



        ADIGÜZEL SİTEMLİ...
        Adıgüzel de "Seçim akşamı sistemlerimizin çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum" sözcüklerinin yer aldığı sitemlerle dolu bir istifa dilekçesi kaleme aldı.

        Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "13. cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."
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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Son dakika: Sandıktan çıkamayan CHP'de ilk kelle gitti! Kılıçdaroğlu yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı
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