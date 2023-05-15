Son dakika: Sandıktan çıkamayan CHP'de ilk kelle gitti! Kılıçdaroğlu yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. CHP'li isimler seçimi önde götürdüklerini iddia edip seçmenlerini yanlış yönlendirdi.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.5 ile önde olduğuna dair manipülasyon yapıp, Anadolu Ajansı'nı suçladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "öndeyiz" ifadesini kullandı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞTAN SONA ÖNDE GÖTÜRDÜ
Ancak hem Anadolu Ajansı'nın hem de ANKA Haber ajansının paylaştığı verilere göre seçimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan baştan sona önde götürdü.
Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni ise suçu verilerin yanlış aktarılmasına bağladı.
Gece boyu ajansları suçlayan Kılıçdaroğlu destekçileri seçimin şokunu atlatmasının ardından kendilerine hiçbir veri veremeyen, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU MAĞLUBİYET SONRASI İLK KELLEYİ ALDI
Tüm bu yaşanların gölgesinde oy sayımında 'öndeyiz' manipülasyonu yapıp gerçekle yüzleşince masaları tokatlayan Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.
CHP lideri, partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu mağlubiyet sonrası ilk kelleyi aldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.