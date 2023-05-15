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    • 16.05.2023 05:00
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    CHP medyasında "Erdoğan ikinci turda %90 kazanacak' yorumları! Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

    Başkan Erdoğan'ın 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atması CHP medyasını küplere bindirdi. Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koyan Can Ataklı ve Şaban Sevinç "Erdoğan ikinci turda %90 kazanacak' yorumlarında bulundu. Öte yandan Merdan Yanardağ, "Hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ise Demirtaş ve Kaval için sandığa gidin çağrısında bulunarak ,"Bakın Reisçilere 'ölümüne ölümüne' bu kadar çabuk moral bozulmasın." dedi.

    Erdoğan yüzde 90 kazanacak
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    CHP'ye yakınlığı ile bilnen gazeteci Can Ataklı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7'li koalisyonun şişirilerek piyasaya sürülen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atmasının sonrası küplere bindi.



    ATAKLI'DAN AĞIR BOMBARDIMAN!
    Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki büyük başarısı ardından tekrar sahneye çıkan Ataklı, Millet İttifak'ı liderlerini eleştirerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İttifak liderleri adına özeleştiri yapan Can Ataklı, 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak vatandaşlardan çok büyük bir öfke olduğunu açıkladı.

    ATAKLI'DAN AĞIR BOMBARDIMAN I VİDEO İZLE



    "KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÖFKE VAR"
    Seçimin ikinci tura kalmasının ardından partililerde Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir öfke olduğunu belirten Can Ataklı, "Şimdi dikkat ediyorum Kılıçdaroğlu'na öfke de var. Çok büyük bir beklentiydi ben söyleyeyim. Aslında herkes şoke oldu. AK Parti'nin militan takımı dışında saray dahil hiç kimse bunu beklemiyordu ben size söyleyeyim" şeklinde konuştu.



        ATAKLI, DEVA VE GELECEK'E AĞIR ÇAKTI!
        HDPKK destekli 7'li ittifakta Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin hiç oy katkısı sağlamadan CHP listelerinden TBMM'de yer bulmasına da ağır yüklenen Can Ataklı, "Hiç oyları yokken yani 0,1 bile belki yok oyları ama parlamentoya bayağı güçlü bir grup olarak gidiyorlar. Normal şartlarda böyle bir tabloyu görmesinin ardından Türkiye'nin seçim yenilemesi gerekiyor. Çünkü bu asla milli irade değil. CHP'nin sırtından 0,1 bile olmayan bayağı mecliste komisyonlara falan adam verecek bir varlığa kavuşuyorlar." dedi.



        "YÜZDE 90 ERDOĞAN KAZANACAK"
        28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 90 Başkan Erdoğan'ın kazanacağını söyleyen Ataklı, "2. tur evet yüzde 90 Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimali var." şeklinde konuştu.



        ŞABAN SEVİNÇ: ÇOK RAHAT GÖRÜNÜYOR, YÜZDE 90 KAZANACAK
        Öten yandan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir diğer isim Şaban Sevinç oldu. Sevinç, "Sinan Oğan'ın oylarının tamamı firesiz gelse kıl payı yetiyor. Ümit Özdağ ve Oğan'ın, Babacan ve Davutoğlu'na tepkili olduklarını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ikinci turda çok rahat görünüyor. %90 oranında kazanacak gibi" dedi.



            CHP'Lİ YANARDAĞ: AYMAZLIK
            Seçim sonuçlarının ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ da TELE 1 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ve partilileri hedef aldı. "CHP Genel Merkezi'nde açık olan televizyonların ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığı görülüyordu" diyen Yanardağ, "Hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yaptığı gibi kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yapması gerektiğini söyleyen Yanardağ, "Liderlerle yapılan kısa açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.



            "BAKIN REİSÇİLERE ÖLÜMÜNE ÖLÜMÜNE"
            Tüm bunların gölgesinde HDPKK güzellemesi yapan CHP kanalları seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun fark yemesine rağmen bu tavrından vazgeçmiyor. Kılıçdaroğlu destekçisi Ayşenur Arslan yaptığı açıklamada "Bakın Reisçilere 'ölümüne ölümüne' bu kadar çabuk moral bozulmasın." ifadelerini kullandı.



            KAVALA VE DEMİRTAŞ İÇİN SANDIĞA GİDİN
            Arslan ayrıca terörden tutuklu Demirtaş için "sandığa gidin" çağrısı yaparken "Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel CHP medyasında "Erdoğan ikinci turda %90 kazanacak' yorumları! Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
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