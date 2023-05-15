CHP medyasında "Erdoğan ikinci turda %90 kazanacak' yorumları! Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP'ye yakınlığı ile bilnen gazeteci Can Ataklı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7'li koalisyonun şişirilerek piyasaya sürülen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atmasının sonrası küplere bindi.
ATAKLI'DAN AĞIR BOMBARDIMAN!
Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki büyük başarısı ardından tekrar sahneye çıkan Ataklı, Millet İttifak'ı liderlerini eleştirerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İttifak liderleri adına özeleştiri yapan Can Ataklı, 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak vatandaşlardan çok büyük bir öfke olduğunu açıkladı.
"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÖFKE VAR"
Seçimin ikinci tura kalmasının ardından partililerde Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir öfke olduğunu belirten Can Ataklı, "Şimdi dikkat ediyorum Kılıçdaroğlu'na öfke de var. Çok büyük bir beklentiydi ben söyleyeyim. Aslında herkes şoke oldu. AK Parti'nin militan takımı dışında saray dahil hiç kimse bunu beklemiyordu ben size söyleyeyim" şeklinde konuştu.