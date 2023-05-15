CHP medyasında "Erdoğan ikinci turda %90 kazanacak' yorumları! Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki





ATAKLI, DEVA VE GELECEK'E AĞIR ÇAKTI!

HDPKK destekli 7'li ittifakta Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin hiç oy katkısı sağlamadan CHP listelerinden TBMM'de yer bulmasına da ağır yüklenen Can Ataklı, "Hiç oyları yokken yani 0,1 bile belki yok oyları ama parlamentoya bayağı güçlü bir grup olarak gidiyorlar. Normal şartlarda böyle bir tabloyu görmesinin ardından Türkiye'nin seçim yenilemesi gerekiyor. Çünkü bu asla milli irade değil. CHP'nin sırtından 0,1 bile olmayan bayağı mecliste komisyonlara falan adam verecek bir varlığa kavuşuyorlar." dedi.