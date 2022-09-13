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    • Güncel
    • 14.09.2022 03:10
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    • 14.09.2022 03:10
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    'Gizlenecek tarafı yok' dedi anlattı! Hüseyin Öz'den Ankara Kuşu itirafı: Hesabına 50 bin Euro para ödendi

    THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban ile beraber paketlenen Ankara Kuşu'nun bir kirli çamaşırı daha ortaya çıktı. Sendikanın 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını ilan eden Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz'den çok çarpıcı bir itiraf geldi. Hüseyin Öz, "Söylemek istiyorum, bugün artık bunun gizlenecek bir tarafı yok. Bütün itirazlarımıza rağmen Sayın Genel Başkanımızın talebi ile yönetim kurulundan Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro para ödendi." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ’Ankara Kuşu’ndan 50 bin Euro’luk şantaj!

    Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz, Ankara'da bir otelde düzenlediği aday tanıtım toplantısında katılımcılara seslendi.

    'ANKARA KUŞU'NDAN 50 BİN EURO'LUK ŞANTAJ! | VIDEO

    Hüseyin Öz, burada yaptığı konuşmada, Hak-İş Konfederasyonu yönetiminin 'Ankara Kuşu'na 50 bin Euro ödediğini öne sürdü.



    ANKARA KUŞU'NDAN HAK-İŞ'E ŞANTAJ
    "Hakkımda yazı yazıyor, kim bu Ankara Kuşu. Twitter mafyası, sosyal medya mafyası. Önüne gelen herkesin üstüne çöken ve ondan para alan ve infaz eden. Nasıl oldu da benim hakkımda yazdı bu Ankara Kuşu?" ifadelerine yer veren Hüseyin Öz, "Söylemek istiyorum, bugün artık bunun gizlenecek bir tarafı yok. Bütün itirazlarımıza rağmen Sayın Genel Başkanımızın talebi ile yönetim kurulundan Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro para ödendi." ifadelerini kullandı.



    "İNSAN TWITTER İNFAZCISINA NEDEN PARA ÖDER?"
    Kendisinin itirazlarına rağmen bu paranın ödendiğini ileri süren Öz, "İtiraz eden bir kişi daha oldu o yönetim kurulunda. Niye ödendi bu para. İnsan Twitter infazcısına neden para öder? Eğer bir açığın varsa kendi hesabından vereceksin, eğer bir sorunun varsa kendi imkanlarınla çözeceksin. Ama anladım ki Ankara Kuşu üzerinden bize de operasyon yapılacakmış, biz de terbiye edilecekmişiz." şeklinde konuştu.



        Tapu kayıtlarını yayınladığını belirten Öz, bir kuruş haram yemediğini, aksini düşünenin başsavcılığa başvurmasını istedi.


        TAKVİM.COM.TR KİRLİ ÇAMAŞIRLARI MANŞET MANŞET ANLATMIŞTI
        TAKVİM.COM.TR, Oktay Yaşar Ünsal'in yönettiği Ankara Kuşu hesabının kirli işbirliklerini ve çamaşırlarını tek tek ortaya çıkarmıştı. İşte Takvim.com.tr kirli vurgundan derlemeler.

        KİRLİ İŞBİRLİĞİYLE YATIRIMCILARI TOKATLADILAR
        Ankara Kuşu'nun kendi hesabından reklamını ve pazarlamasını yaptığı Matriks hisseleri incelendiğinde ise sır perdesi yavaş yavaş aralandı, kirli işbirliği gözler önüne serildi.

        Oktay Yaşar Ünsal'in yönettiği Ankara Kuşu hesabı, Matriks hisselerini öven paylaşımlarda bulunarak spekülatör Ünsal Ban ile birlikte yatırımcıları tokatladı.

        Taşların daha iyi yerine oturması için Ankara Kuşu'nun Matriks hisselerini öven paylaşımlarına şöyle bir göz atalım;



        25 ve 26 Ağustos 2022 tarihlerinde "#mtrks" etiketiyle Ankara Kuşu'nun Matriks hisselerini överek yatırımcıları yanlış yönlendirdiği paylaşımlar.



        Ankara Kuşu Oktay Yaşar Ünsal'ın Ünsal Ban'ın yürüttüğü Matriks hisselerine övgü dizdiği, yatırımcı toplamaya çalıştığı bir başka tweet.



            Matriks hisseleri üzerinde yatırımcıların nasıl soyulduğunu gözler önüne seren tablo... Yakın bir zaman önce 81,0 seviyelerinde işlem gören Matriks
            şimdilerde 47,52 seviyelerinde.



            Eşi Zehra Taşkesinlioğlu'nun mahrem görüntülerine suç örgütleriyle paylaşan Ünsal Ban'ın yönettiği Matriks Bilgi Dağıtım şirketinin hisse senedi 18 lira seviyelerinden 81 liraya kadar yükselmişti. Bir süre sonra hakkında yakalama kararı çıkan ve kaçmaya çalışan Ban'ın Matriks'i acele bir şekilde hisse senetlerini satışa sürdü.



            SPK AÇIĞA SATIŞI YASAKLADI
            Hisse senedindeki sert düşüş sonrası SPK, Matriks'te açığa satışı ve kredili işlemi yasakladı.



                FOY TOKEN OLAYI VE ANKARA KUŞU...
                Ünsal Ban - Ankara Kuşu Oktay Yaşar Ünal ikilisinin Matriks hisseleriyle milleti tokatlama girişimi akıllara 'FOY Token' olayını getirdi.

                2021 yılının sonlarında FOY Token batmış, batarken de büyük bir vurgun yaptığı konuşulmuştu. Bu olayın da kilit aktörü olarak Ankara Kuşu karşımıza çıkıyor.

                Ankara Kuşu, Telegram hesabından FOY Token'ı pazarlayarak "Para sayma makinesi alsın herkes" ifadelerini kullanmıştı.



                İşte spekülatör Oktay Yaşar Ünal'ın FOY'u pazarladığı o paylaşımlardan birkaçı;



                "İşlem hacmi yükseliyor"



                    FOY TOKEN...
                    Kısa adı Fund Of Yours olan Foy'un arkasında Foy Dijital Yazılım Hizmetleri ve TMS Mobil Hizmetler adında iki şirket görünüyor.

                    İkisinin de merkezi Ankara, adresleri aynı… Ticaret Sicil Kayıtları'na göre, adresi Yaşamkent Mahallesi olan Foy Dijital Yazılım'ın sahibi Şener Kürşad Canlı. Şirket 20 Nisan 2021'de kuruldu.

                    TMS Mobil Hizmetler şirketi de 100 bin TL sermayeyle 2010'da ticari hayatına başladı. Ortakları, Şener Kürşad Canlı ve Arzu Altınöz Aybirdi. Arzu Aybirdi daha sonra şirketteki paylarını devretti.

                    TELEGRAM'DAN PAZARLAMA
                    Şirkette ortaklığı görünmese de 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabını yöneten Oktay Yaşar da Telegram hesapları üzerinden Foy Token pazarlaması yapıyordu. 15 bine yakın üyesi bulunan hesabından Foy Token ile ilgili paylaşımlarda bulunuyordu.

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                    Haberler Güncel 'Gizlenecek tarafı yok' dedi anlattı! Hüseyin Öz'den Ankara Kuşu itirafı: Hesabına 50 bin Euro para ödendi
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