'Gizlenecek tarafı yok' dedi anlattı! Hüseyin Öz'den Ankara Kuşu itirafı: Hesabına 50 bin Euro para ödendi

Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz, Ankara'da bir otelde düzenlediği aday tanıtım toplantısında katılımcılara seslendi.
'ANKARA KUŞU'NDAN 50 BİN EURO'LUK ŞANTAJ! | VIDEO
Hüseyin Öz, burada yaptığı konuşmada, Hak-İş Konfederasyonu yönetiminin 'Ankara Kuşu'na 50 bin Euro ödediğini öne sürdü.
ANKARA KUŞU'NDAN HAK-İŞ'E ŞANTAJ
"Hakkımda yazı yazıyor, kim bu Ankara Kuşu. Twitter mafyası, sosyal medya mafyası. Önüne gelen herkesin üstüne çöken ve ondan para alan ve infaz eden. Nasıl oldu da benim hakkımda yazdı bu Ankara Kuşu?" ifadelerine yer veren Hüseyin Öz, "Söylemek istiyorum, bugün artık bunun gizlenecek bir tarafı yok. Bütün itirazlarımıza rağmen Sayın Genel Başkanımızın talebi ile yönetim kurulundan Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro para ödendi." ifadelerini kullandı.
"İNSAN TWITTER İNFAZCISINA NEDEN PARA ÖDER?"
Kendisinin itirazlarına rağmen bu paranın ödendiğini ileri süren Öz, "İtiraz eden bir kişi daha oldu o yönetim kurulunda. Niye ödendi bu para. İnsan Twitter infazcısına neden para öder? Eğer bir açığın varsa kendi hesabından vereceksin, eğer bir sorunun varsa kendi imkanlarınla çözeceksin. Ama anladım ki Ankara Kuşu üzerinden bize de operasyon yapılacakmış, biz de terbiye edilecekmişiz." şeklinde konuştu.