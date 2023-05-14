Zarf tam kapanmazsa ne olur, geçerli sayılır mı? Geçersiz, mühürsüz zarf nasıl anlaşılır?

Bugün itibariyle milyonlarca seçmen oy kullanacak. Oy pusulası ve zarfla ilgili sorun yaşayan birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
ZARF TAM KAPANMAZSA OY GEÇERSİZ SAYILIR MI?
Zarfın açık kalması oy geçerliliğini etkilemez. Herhangi bir sorun olmadan oyunuz geçerli sayılacaktır.
OY PUSULASI NASIL KATLANILIR?
Cumhurbaşkanı adayını seçerken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mührünü vuracak. Fakat bu mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Dolayısıyla mühür vurulan adayın olduğu kısmı dışa doğru katlamak önemlidir.