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    • Haberler
    • 14.05.2023 16:50
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    • 14.05.2023 16:51
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    Zarf tam kapanmazsa ne olur, geçerli sayılır mı? Geçersiz, mühürsüz zarf nasıl anlaşılır?

    Bugün sandığa giderek oy kullanan milyonlarca seçmen oy pusulasını zarflara koyarken yaşadıkları sorunlar hakkında araştırmalara başladı. Özellikle pusulayı zarfa sığdıramayanlar ve zarfı tam kapatamayanlar oylarının geçerli olup olmayacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında oy pusulası nasıl katlanır sorusu yer alıyor. Peki, zarf tam kapanmazsa ne olur? Oy pusulası nasıl katlanır? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Oy pusulası nasıl katlanır, seçim zarfı nasıl kapatılır?

    Bugün itibariyle milyonlarca seçmen oy kullanacak. Oy pusulası ve zarfla ilgili sorun yaşayan birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    ZARF TAM KAPANMAZSA OY GEÇERSİZ SAYILIR MI?

    Zarfın açık kalması oy geçerliliğini etkilemez. Herhangi bir sorun olmadan oyunuz geçerli sayılacaktır.

    OY PUSULASI NASIL KATLANILIR?

    Cumhurbaşkanı adayını seçerken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mührünü vuracak. Fakat bu mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Dolayısıyla mühür vurulan adayın olduğu kısmı dışa doğru katlamak önemlidir.

        PUSULAYA MÜHÜR BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ Mİ OLUR?

        Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

        TEK ZARFA ATILACAK İKİ PUSULADAN BİRİ GEÇERSİZ SAYILIRSA DİĞERİ DE GEÇERSİZ SAYILACAK MI?

        Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

        SADECE İTTİFAK ALANI İÇİNE BASILAN OYLAR GEÇERLİ SAYILIR MI?

        Seçmenler, "EVET" ve "TERCİH" mührünü istedikleri partiye basacak. Mührün, "siyasi partiye ayrılan alana", "hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne" veya "ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana" basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek.

        Sonuçlar, sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek. Pusulada yalnız ittifak alanı içerisine mührün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın "ortak oyları" sütununa ayrı ayrı işaretlenecek. İttifak içindeki siyasi partinin ortak oylardan gelen payı, partilerin oy oranlarına göre yapılacak hesaplamayla dağıtılacak.

            YANLIŞ OY KULLANDIĞINI SÖYLEYEN SEÇMENE YENİ PUSULA VERİLİR Mİ?

            Seçimde, seçmene iki oy pusulası verilecek. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin iki oy pusulası tek zarfa konulacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
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            Haberler Haberler Zarf tam kapanmazsa ne olur, geçerli sayılır mı? Geçersiz, mühürsüz zarf nasıl anlaşılır?
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