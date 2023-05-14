OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 14 Mayıs Pazar bugün oy sayımı saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek? Sandıklar ne zaman açılıp, kapanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Peki, oy sayımı saat kaçta başlayacak? 14 Mayıs Pazar bugün oy sayımı saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek? Sandıklar ne zaman açılıp, kapanacak? İşte merak edilenler!
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimlerde uygulanacak kuralları günler öncesinden paylaştı. Kurallar içerisinde oy kullanma saatleri ve yayın yasağının ayrıntıları da yer alıyor.
YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) kararlarına göre, yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması belirlenen saat dışında yasak olacak.
OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından sayım süreci başlayacak.