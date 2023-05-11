Anket değil operasyon! İP'den fonlanan KONDA Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazladı: Manipülatif rakamların perde arkası

Türkiye bu pazar sandık başına gidiyor. Çok sayıda anket Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; seçimi önde 1. turda ön tamamladığını gösteriyor. Ancak muhalif isimler, partiler ve dernekler tarafından fonlanan bazı kamuoyu araştırma şirketleri manipülatif anketler yayınlamaktan çekinmiyor. Son olarak KONDA, Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimi ilk turda kazanmaya yakın bir anket paylaştı.

AK PARTİ VE MHP'DEN PUAN KIRPTILAR

Ancak güncel verilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen hiçbir ankette Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın önünde değil.