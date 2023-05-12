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    Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? MUHARREM İNCE ÇEKİLDİ! OY PUSULALARI ne yapılacak? Yurt dışı oyları iptal mi?

    Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin akla gelen ilk soru oy pusulaları ne olacak oldu. Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye geldi. Peki, Muharrem İnce tercihli oylar ne olacak? Oy pusulası değişecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Muharrem İnce’ye atılan oylar ne olacak?

    Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
    Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00'de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. İnce, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.

    MUHARREM İNCE OYLARI NE OLACAK?
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarında değişiklik gerektirmeyecek.

        Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içeriyor.

        Bu sebeple 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak dört adaydan biri olan İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından seçmenin önüne gelecek oy pusulasında değişiklik olmayacak.

        Adaylıktan çekilmesine rağmen İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek.

        İnce'nin adaylıktan çekilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmasının gerekmediği ve çekilme kararının hukuki sonucunun olmadığı öğrenildi.

            RESMİ EVRAKLAR YSK'YA TESLİM EDİLDİ
            Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

            YSK Başkanlığına gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.

            CUMHURBAŞKANLIĞI OY PUSULASININ DEĞİŞME ŞANSI YOK
            AK Parti'li Ali İhsan Yavuz, "Biz Muharrem İnce'nin sonuna kadar bu yarışa devam etmesini isterdik. Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK' bırakıyorum." dedi.

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