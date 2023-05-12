Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? MUHARREM İNCE ÇEKİLDİ! OY PUSULALARI ne yapılacak? Yurt dışı oyları iptal mi?

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00'de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. İnce, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.
MUHARREM İNCE OYLARI NE OLACAK?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarında değişiklik gerektirmeyecek.