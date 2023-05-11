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    • Ekonomi
    • 12.05.2023 10:33
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    • 12.05.2023 10:33
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    2023 MEMUR YENİ MAAŞ TABLOSU... 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! "Tüm memurlara..."

    3600 ek gösterge hakkında yapılan açıklamalar sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte tüm merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan açıkladı! Tüm memurlara...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili olarak, ''Birinci dereceye inen tüm memurlarımızın 3600 ek göstergeden yararlanmasını sağlayacağız.'' dedi. Özellikle memurlar konuyla ilişkili araştırmalarını hızlandırdı. İşte 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri....

    3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili olarak, ''Birinci dereceye inen tüm memurlarımızın 3600 ek göstergeden yararlanmasını sağlayacağız.'' dedi

    KAMU ÇALIŞANLARININ KADRO SORUNU ÇÖZÜLDÜ

    Vedat Bilgin, sözleşmeli kamu çalışanlarının kadro sorununu çözdüklerini ve memurlara refah payı verdiklerini anımsatarak, asgari ücrette ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirinde vergiyi kaldırarak tarihi bir adım attıklarını söyledi.

        DİĞER SORUNLAR 15 MAYIS'TAN SONRA ELE ALINACAK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimleri kazanacaklarını ifade ederek, çalışma hayatının çözüm bekleyen diğer sorunlarını, 15 Mayıs'tan sonra masaya yatıracaklarını kaydetti.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 85 ARTACAK!

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi.

        Böylece en düşük memur maaşı 11848 TL'den yüzde 85'i aşan zamla 22 bin TL düzeyine yükselecek.
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        Haberler Ekonomi 2023 MEMUR YENİ MAAŞ TABLOSU... 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! "Tüm memurlara..."
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