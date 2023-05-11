2023 MEMUR YENİ MAAŞ TABLOSU... 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! "Tüm memurlara..."

KAMU ÇALIŞANLARININ KADRO SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Vedat Bilgin, sözleşmeli kamu çalışanlarının kadro sorununu çözdüklerini ve memurlara refah payı verdiklerini anımsatarak, asgari ücrette ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirinde vergiyi kaldırarak tarihi bir adım attıklarını söyledi.