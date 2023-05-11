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    • Haberler
    • 11.05.2023 07:57
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    • 11.05.2023 08:27
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    AK Partili gençlere saldıran CHP’li meclis üyesi: Bunların birkaç tanesini öldüreyim

    Seçimlerde bir kez daha hezimete uğrayacağını anlayan CHP'liler, saldırı ve provokasyonlara sarıldı. Gaziantep'te CHP Gençlik Kolları üyesi bir grup, AK Parti standına saldırdı. Saldırıda bulunan grubun içindeki CHP Şehitkâmil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, silahına sarılarak havaya ateş açtı. Yaralanan 4 AK Parti üyesi tedavilerinin ardından taburcu olarak, yeniden görevlerini başına döndü. Dehşeti yaşayan gençlerden Burak Bakar, "CHP'li meclis üyesi, 'Bunların birkaç tanesini öldüreyim' gibi laflar etti" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’li meclis üyesi: Bunların birkaç tanesini öldüreyim

    Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinde, önceki akşam CHP'li bir grubun, bir AVM yakınına açtıkları stantta seçim çalışması yürüten AK Partili gençlere saldırısının arka planı ortaya çıktı.

    SEÇİM OTOBÜSÜ TAŞLADILAR
    Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla ve güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, CHP'li grubun önce ellerindeki parke taşlarıyla AK Partili gençleri, ardından da AK Parti'nin seçim otobüsünü taşladıkları görüldü.

    Görüntülerde, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açan ve olaydan sonra gözaltına alınan CHP Şehitkâmil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar da yer aldı.

    Bu arada Atar'ın kısa bir süre önce Ekrem İmamoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafla sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

    BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA ARADI
    Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdülhamit Gül, yaralı gençleri ziyaret ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Saldırıyı kınayan Gül, "Ne olursa olsun bizim yolumuz sevgiden, hoşgörüden geçer. Seçimin bir demokrasi şöleni olduğuna inanıyoruz. Milletimiz gereken cevabı sandıkta verecek" dedi.

        AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise, "Saldırıyı lanetliyorum. Seçimde yenileceğini hissetmeye başlayan muhalefetin çamur siyasetine karşı sabırlı olalım" dedi.

        "BİRKAÇ TANESİNİ ÖLDÜREYİM"
        CHP'lilerin saldırısına uğrayan AK Partili gençlerden Burak Bakar, "Kavga için geldikleri belliydi. Sakinlikle bekleyip çalışmalarımızı sürdürdük. Akşam servis otobüsüne binmeye başladık.

        Bu sırada CHP'liler su şişeleri ve bayrak sopalarıyla saldırdılar. Biz de kendimizi korumaya çalıştık. Ersin Atar, 'Bunların yaptığı yeter, birkaç tanesini öldüreyim' gibi cümleler kullandı.

        Belindeki silahı çıkarıp havaya 2 kez ateş etti. Polis araya girince otobüse bindik. Arkamızdan taşlarla saldırmaya devam ettiler" dedi.

            Saldırıda başından yaralanan AK Parti üyesi Yakup Beşe ise "Ellerinde ne varsa bize saldırdılar.Sürekli sahadayız, şimdiye kadar sesleri çıkmıyordu ama son 2-3 gündür yanımıza sokulup stant açıyorlardı. Cumhurbaşkanımız bizi arayıp halimizi sordu. 14 Mayıs'ta inşallah zafer yaşatacağız" dedi.

            Halil İbrahim Yüksek de "Sopalarla saldırdılar. Kolumda ciddi zedelenme var. 14 Mayıs'ta sandıkta derslerini vereceğiz" şeklinde konuştu.

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