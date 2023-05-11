AK Partili gençlere saldıran CHP’li meclis üyesi: Bunların birkaç tanesini öldüreyim

Gaziantep'in Şehitkâmil ilçesinde, önceki akşam CHP'li bir grubun, bir AVM yakınına açtıkları stantta seçim çalışması yürüten AK Partili gençlere saldırısının arka planı ortaya çıktı.
SEÇİM OTOBÜSÜ TAŞLADILAR
Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla ve güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, CHP'li grubun önce ellerindeki parke taşlarıyla AK Partili gençleri, ardından da AK Parti'nin seçim otobüsünü taşladıkları görüldü.
Görüntülerde, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açan ve olaydan sonra gözaltına alınan CHP Şehitkâmil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar da yer aldı.
Bu arada Atar'ın kısa bir süre önce Ekrem İmamoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafla sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA ARADI
Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdülhamit Gül, yaralı gençleri ziyaret ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Saldırıyı kınayan Gül, "Ne olursa olsun bizim yolumuz sevgiden, hoşgörüden geçer. Seçimin bir demokrasi şöleni olduğuna inanıyoruz. Milletimiz gereken cevabı sandıkta verecek" dedi.