AK Partili gençlere saldıran CHP’li meclis üyesi: Bunların birkaç tanesini öldüreyim

Bu arada Atar'ın kısa bir süre önce Ekrem İmamoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafla sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdülhamit Gül, yaralı gençleri ziyaret ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.