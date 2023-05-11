Yarın okul var mı? 12 Mayıs Cuma 2023 okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Seçim tatili kaç gün sürecek? 3 günlük tatil müjdesi...

12 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Seçimlerin 14 Mayıs Pazar günü olması nedeniyle okulların ne zaman, hangi günler tatil olduğu merak edildi. Peki, yarın okul var mı? 12 Mayıs Cuma 2023 okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Seçim tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...