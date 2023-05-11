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    • Haberler
    • 11.05.2023 08:53
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    • 11.05.2023 08:53
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    Yarın okul var mı? 12 Mayıs Cuma 2023 okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Seçim tatili kaç gün sürecek? 3 günlük tatil müjdesi...

    Seçim tatili hakkında sabah saatlerinden itibaren aramalar hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidilecek. Bu kapsamda okulların ne zaman ve kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Peki, yarın okul var mı? 12 Mayıs Cuma 2023 okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Seçim tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yarın okul var mı?

    12 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Seçimlerin 14 Mayıs Pazar günü olması nedeniyle okulların ne zaman, hangi günler tatil olduğu merak edildi. Peki, yarın okul var mı? 12 Mayıs Cuma 2023 okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Seçim tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

    12 MAYIS CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Seçim tatili hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yapmıştı...

    15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

    Türkiye Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri genel olarak okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okulların resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyordu.

    SEÇİMDEN SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

    14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak.

    Oy kullanma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar ders arası verecek.

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

        Böylece; Hafta sonuyla beraber okullar 3 gün tatil olmuş olacak. Öğrenciler, 16 Mayıs Salı günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
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