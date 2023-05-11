Yarın okul var mı? 12 Mayıs Cuma 2023 okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Seçim tatili kaç gün sürecek? 3 günlük tatil müjdesi...

12 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Seçimlerin 14 Mayıs Pazar günü olması nedeniyle okulların ne zaman, hangi günler tatil olduğu merak edildi. Peki, yarın okul var mı? 12 Mayıs Cuma 2023 okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Seçim tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...
12 MAYIS CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Seçim tatili hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yapmıştı...
15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri genel olarak okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okulların resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyordu.
SEÇİMDEN SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak.
Oy kullanma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar ders arası verecek.