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    • Haberler
    • 10.05.2023 11:33
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    • 10.05.2023 12:05
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    Fondaş Tele1'den alenen yalan haber: Gaziantep'teki CHP saldırısını AK Parti'ye yıkmaya kalktılar

    14 Mayıs seçimlerine günler kala sandıkta uğrayacağı hezimeti kabul edemeyen 7'li koalisyon, provokasyon ve saldırılarla seçmenleri hedef alıyor. Dün akşam saatlerinde Gaziantep'te CHP Gençlik Kolları üyesi bir grup taş ve sopalarla AK Parti seçim standına saldırdı. CHP'li isimlerin arasında yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar silahıyla havaya ateş açtı. 4 AK Parti üyesinin yaralandığı dehşet anları kameraya yansıdı. CHP'nin fonladığı Tele1 rezalete imza atarak, AK Partili üyelerin, CHP'lilere saldırdığını yazdı. Haber sosyal medyada büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Fondaş Tele1’den alenen yalan haber

    Gaziantep'te CHP Gençlik kollarına üye bir grup, AK Parti standına saldırdı. Sopalarla standı basan CHP'liler seçim otobüsüne taş fırlattı. Grup içerisinde yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, silahla havaya ateç açtı. Fondaş basında saldırının AK Parti'liler tarafından gerçekleştirildiği yalanı atıldı.

    SİLAHLA SALDIRDILAR
    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Gaziantep'te bulunan Sanko AVM yanındaki AK Parti standına CHP'liler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

    Siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda CHP'liler, AK Partililere taşlı, sopalı saldırıda bulundu.

    Saldırganların başını çeken isimlerden CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın AK Parti Gençlik Kolları ekibine silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi. Bu arada İyi Parti Gençlik Kolları Başkanının da saldırganlar arasında yer aldığı öğrenildi.

    CHP'DEN AK PARTİ'YE SİLAHLI SALDIRI I VİDEO İZLE

    CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI SİLAHLA ATEŞ AÇTI
    Çıkan silahlı saldırıda AK Parti gençlik üyesinden dört kişi yaralandı.Güvenlik güçleri, CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığını tespit ederken, alanda güvenliği sağlamak üzere konuşlu emniyet güçleri hemen müdahale ederek, CHP'li Atar'ı gözaltına aldılar.

        Yaralanan AK Parti'li üyeler tedavilerinin ardından seçim çalışmalarına katılmak üzere standlarına geri döndü.

        FONDAŞ MEDYA MİDE BULANDIRDI
        CHP tarafından fonlanan Tele1, rezalete imza atarak kamera kayıtları ve fotoğraflara karşın saldırı AK Parti üyelerinin gerçekleştirdiği öne süren bir haber yayınladı.

        Haberde, "AK Parti'li 25-30 kişilik grup standın demirlerini sökerek CHP'li gençlere saldırdı" ifadelerini kullanan Tele1, 3 CHP üyesinin yaralandığını yazdı.

        Havaya ateş açan CHP Şehitkâmil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar'ın niyetinin kavgayı ayırmak olduğunu yazan Tele1, CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar'ın saldırıya ilişkin provokasyon yalanına da haberinde yer verdi.

            Tele1'in sosyal medyada da paylaşılan yalan haberi büyük tepki çekti. Kullancılar görüntülere karşın alenen provokatif haberini sert sözlerle eleştirdi.

            Tepki paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

            Yalan haber nedir? Nasıl yapılır?

            Kaybedeceğinizi anladınız bilinçaltınız harekete geçti! TAŞA SALDIRDINIZ

                Bence hitap ettiğiniz insanlar bu yalan haberlerinizden dolayı artık size inanmaz. En azından size inananlara yalan haber yapmayın...

                İftiracı ve yalancı bir basınsın Tele1. CHP'lilerin yaptığını AK Parti'ye mal ediyorsun. Bunun hesabını vereceksin.

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                Haberler Haberler Fondaş Tele1'den alenen yalan haber: Gaziantep'teki CHP saldırısını AK Parti'ye yıkmaya kalktılar
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