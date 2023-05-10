Fondaş Tele1'den alenen yalan haber: Gaziantep'teki CHP saldırısını AK Parti'ye yıkmaya kalktılar

CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Çıkan silahlı saldırıda AK Parti gençlik üyesinden dört kişi yaralandı.Güvenlik güçleri, CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığını tespit ederken, alanda güvenliği sağlamak üzere konuşlu emniyet güçleri hemen müdahale ederek, CHP'li Atar'ı gözaltına aldılar.