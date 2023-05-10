Fondaş Tele1'den alenen yalan haber: Gaziantep'teki CHP saldırısını AK Parti'ye yıkmaya kalktılar

Gaziantep'te CHP Gençlik kollarına üye bir grup, AK Parti standına saldırdı. Sopalarla standı basan CHP'liler seçim otobüsüne taş fırlattı. Grup içerisinde yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, silahla havaya ateç açtı. Fondaş basında saldırının AK Parti'liler tarafından gerçekleştirildiği yalanı atıldı.
SİLAHLA SALDIRDILAR
Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Gaziantep'te bulunan Sanko AVM yanındaki AK Parti standına CHP'liler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda CHP'liler, AK Partililere taşlı, sopalı saldırıda bulundu.
Saldırganların başını çeken isimlerden CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın AK Parti Gençlik Kolları ekibine silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi. Bu arada İyi Parti Gençlik Kolları Başkanının da saldırganlar arasında yer aldığı öğrenildi.
CHP'DEN AK PARTİ'YE SİLAHLI SALDIRI I VİDEO İZLE
CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Çıkan silahlı saldırıda AK Parti gençlik üyesinden dört kişi yaralandı.Güvenlik güçleri, CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığını tespit ederken, alanda güvenliği sağlamak üzere konuşlu emniyet güçleri hemen müdahale ederek, CHP'li Atar'ı gözaltına aldılar.