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    Göz dönmüş CHP'liler kan akıttı! Gaziantep'te AK Partililere yapılan silahlı ve sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

    Son dakika haberi... Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri ile meclis üyelerinin AK Partililere silah ve sopalarla saldırdığı anların mobese görüntüleri ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Göz dönmüş CHP’liler kan akıttı!
    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala sandıkta bileğinin büküleceğini anlayan muhalfetin sistematik provokasyona hız kazandı. Gaziantep'te göz dönen CHP'liler AK Parti standını basıp kan akıttı.

    MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri ile meclis üyelerinin AK Partililere silah ve sopalarla saldırdığı anların mobese görüntüleri ortaya çıktı.





    OTOBÜSE KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDILAR
    AK Parti Gaziantep Gençlik kollarının seçim standına CHP Gaziantep gençlik kolları üyelerinin saldırısının ardından önce CHP'li Ersin Atar silahını çekerek ateş etti, ardından hareket halindeki AK Parti otobüsüne kaldırım taşıyla saldırdılar.

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    Haberler Güncel Göz dönmüş CHP'liler kan akıttı! Gaziantep'te AK Partililere yapılan silahlı ve sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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