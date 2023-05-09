Göz dönmüş CHP'liler kan akıttı! Gaziantep'te AK Partililere yapılan silahlı ve sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala sandıkta bileğinin büküleceğini anlayan muhalfetin sistematik provokasyona hız kazandı. Gaziantep 'te göz dönen CHP'liler AK Parti standını basıp kan akıttı.

Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri ile meclis üyelerinin AK Partililere silah ve sopalarla saldırdığı anların mobese görüntüleri ortaya çıktı.AK Parti Gaziantep Gençlik kollarının seçim standına CHP Gaziantep gençlik kolları üyelerinin saldırısının ardından önce CHP'li Ersin Atar silahını çekerek ateş etti, ardından hareket halindeki AK Parti otobüsüne kaldırım taşıyla saldırdılar.