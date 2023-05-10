Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.05.2023 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2023 13:13
    ABONE OL

    AK Parti'den CHP'nin silahlı saldırısına sert tepki: "Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak"

    Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Gaziantep'te gerçekleştirdiği silahlı saldırıya sert tepki gösterdi. Çelik, "Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak." dedi.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den CHP’nin silahlı saldırısına sert tepki
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Gaziantep'te gerçekleştirdiği silahlı saldırıya sert tepki gösterdi. Çelik, "Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz." dedi.


    Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur.

    Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz.

    Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır.

    Hiçbir provokasyon odağı Türkiye'nin demokrasi tecrübesine zarar veremez.

    Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

    Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    MİT’ten Gara’da nokta operasyonu
    Haberler Güncel AK Parti'den CHP'nin silahlı saldırısına sert tepki: "Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak"
        loading
        SON DAKİKA