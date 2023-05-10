CHP'de bitmeyen taciz skandalları! Depremzede evli kadına çirkin teklif: Dağa bayıra gidelim

5 Nisan gecesi bana whatsapptan sana yardım edeceğim, yarın sabah alırım seni dağlara çıkarız diye teklifte bulundu. Bende ona, "Ben evliyim, ne demek bu, sizin yardım yapacağınızın anlamı bu mu?" dedim. Daha sonra onunla ilgili CHP'de bulunan kişilerle görüştüm. Partinin yetkili isimleri ise bana, "O kişiyi disiplin suçundan partiden atacağız, sonra sen adli işlem başlatabilirsin" dedi.