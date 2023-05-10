CHP'de bitmeyen taciz skandalları! Depremzede evli kadına çirkin teklif: Dağa bayıra gidelim

CHP'de taciz skandalları bu kez depremzedeye yapıldı. Trabzon'da deprem bölgesinden Trabzon'a gelen evli ve 2 çocuk sahibi depremzede kadın T. A. (35) CHP'den maddi yardım istedi. CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz'ün il yönetim kurulu üyesi K.G'ye ,depremzede kadına yardım edin talimatı verildi.
Bunu üzerine whatsapptan konuşan ve yardım bekleyen depremzede kadına CHP İl yönetim kurulu üyesi K.G, buluşma teklifinde bulundu CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G tarafından tacize uğrayan depremzede kadın T. A. savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
TACİZ YAZIŞMALARI KAYITLARDA
5 Nisan 2023 tarihinde, gece saatlerinde CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G'nin depremzede kadını gece saatlerinde Whatsapptan üzerinden sabah saatlerinde erken buluşma teklifi ettiği görüldü.
Whatsaapp konuşmasının devamında ise CHP Trabzon İl Yönetim kurulu üyesi K.G'nin "Sabah gelme o zaman, erken geleceksen gel. Sabah alayım seni. Baş başa takılalım, Kahve falan. İstersen alırım seni 9'da" dediği depremzede kadın T.A ise bunun üzerine "Benim işi ne yaptınız? Maddi destek platformu?" sorusuna, CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G, "Gel hallederiz kart falan. Bakarız. Takılırız biraz. Gezeriz, olur mu?. Takılırız biraz işte. Dağ bayır" teklifinde bulundu.
K.G'nin bu teklifini sorgulayan depremzede kadın T.A ise, "küçük oğlumu kime emanet edeyim" dediğinde ise CHP'li il yönetim kurulu üyesi K.G de, "Ayarlarsın sen. Ne alaka beklesin, beklesin biraz işte, çocuk değil ya. Büyük oğlana. Dağa çıkarız, gezeriz" diyerek cevap verdi.
Adıyaman'da yaşanan depremde evi yıkılan ve 2 çocuğuyla Trabzon'a gelerek KYK yurdunda misafir edilen T. A. (35) yaşadığı iğrenç olayı anlattı.