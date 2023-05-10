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    • Haberler
    • 10.05.2023 07:28
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    • 10.05.2023 07:28
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    Güçlü lider küresel aktör: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası krizler noktalandı

    Türkiye'de siyasetin dinamiklerini kökünden değiştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte de uluslararası ilişkiler alanında Türkiye'yi güçlü bir aktör haline getirdi. Rusya-Ukrayna krizinin neden olduğu gıda krizinini çözümü, Karabağ'da işgalin sonlandırılması, Rusya-NATO mücadelesi ve Libya'da çatışmaların sonladırılması gibi kördüğüme dönüşen sorunlarda çözüm Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye tarafından bulundu.

    takvim.com.tr
    Güçlü lider küresel aktör!

    Türkiye son yıllarda uluslararası düzlemde dünyanın parlayan yıldızı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış odaklı vizyonu ile küresel çaptaki sorunların çözümünde merkez ülke haline geldi. Küresel çaptaki birçok kriz Erdoğan'ın güçlü liderliği ve arabulucu rolü sayesinde çözüme kavuştu.

    TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
    İşte Türkiye'nin katkısıyla çözüme kavuşan uluslararası krizlerden bazıları:

    Rusya- Ukrayna savaşıyla başlayan tahıl krizi, Erdoğan'ın her iki ülke lideriyle geliştirdiği ikili ilişkileri sayesinde büyük bir kıtlık krizine dönüşmeden çözüldü. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 28.9 milyon ton tahıl uluslararası pazarlara ulaştırıldı.

    KARABAĞ İŞGALDEN KURTARILDI
    1992'den itibaren işgal altında bulunan Karabağ toprakları, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği güçlü askeri ve politik destek sayesinde Ermenistan'dan alındı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan ve tam 44 gün süren savaşta Azerbaycan'ın yanında yer alan Türkiye, Karabağ meselesinin Türk dünyası lehine çözülmesini sağladı.

    RUSYA-NATO KRİZİ ENGELLENDİ
    24 Şubat 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın bir NATO çatışmasına dönmemesi de Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü liderler diplomasisisi sayesinde oldu. NATO üyesi ülkelerin liderleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile diplomasi trafiğini açık tutan tek lider olan Erdoğan, krizin derinleşmesini engelledi.

        DEAŞ'A AĞIR DARBELER VURULDU
        Türkiye, bölgesel terör örgütlerinin yanı sıra dünyanın başına bela olan DEAŞ gibi küresel terör örgütleri ile mücadelede de aktif bir rol oynadı. Türkiye, Suriye'de yaptığı hava ve kara harekâtlarıyla, DEAŞ'ın bölgedeki yapılanmasını yerle bir etti. DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) çerçevesinde kurulan Yabancı Terörist Savaşçılar çalışma grubunun eşbaşkanlığını yürüten Türkiye, DMUK içinde aktif bir rol oynuyor.

        MÜLTECİ DRAMINA İNSANİ ÇÖZÜM
        Surıye'de 12 yıldır süregelen iç savaş milyonlarca kişinin yer değiştirmesine neden oldu. Türkiye'nin bu konuda takındığı insani tavır, kendilerini 'medeniyetin beşiği' olarak nitelendiren Batılı devletlere de örnek oldu. Birçok mültecinin Ege ya da Akdeniz'in sularında ölüp gitmesi bizzat Türkiye'nin çabaları sayesinde engellendi.

        LİBYA'DA ÇATIŞMA SONLANDIRILDI
        Arap Baharı sonrası Libya'da siyasi istikrarın bir türlü sağlanamamasıyla başlayan Libya iç savaşının derinleşmesini Türkiye engelledi. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) tanıyıp bir dizi anlaşmalar yapması, Hafter'i askeri ve politik olarak zayıflattı. Türkiye'nin istikrarlı desteğinin sürmesiyle de bölgede barış sağlandı.
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            Haberler Haberler Güçlü lider küresel aktör: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası krizler noktalandı
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