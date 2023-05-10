Güçlü lider küresel aktör: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası krizler noktalandı

DEAŞ'A AĞIR DARBELER VURULDU

Türkiye, bölgesel terör örgütlerinin yanı sıra dünyanın başına bela olan DEAŞ gibi küresel terör örgütleri ile mücadelede de aktif bir rol oynadı. Türkiye, Suriye'de yaptığı hava ve kara harekâtlarıyla, DEAŞ'ın bölgedeki yapılanmasını yerle bir etti. DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) çerçevesinde kurulan Yabancı Terörist Savaşçılar çalışma grubunun eşbaşkanlığını yürüten Türkiye, DMUK içinde aktif bir rol oynuyor.