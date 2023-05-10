Güçlü lider küresel aktör: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası krizler noktalandı

Türkiye son yıllarda uluslararası düzlemde dünyanın parlayan yıldızı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış odaklı vizyonu ile küresel çaptaki sorunların çözümünde merkez ülke haline geldi. Küresel çaptaki birçok kriz Erdoğan'ın güçlü liderliği ve arabulucu rolü sayesinde çözüme kavuştu.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
İşte Türkiye'nin katkısıyla çözüme kavuşan uluslararası krizlerden bazıları:
Rusya- Ukrayna savaşıyla başlayan tahıl krizi, Erdoğan'ın her iki ülke lideriyle geliştirdiği ikili ilişkileri sayesinde büyük bir kıtlık krizine dönüşmeden çözüldü. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 28.9 milyon ton tahıl uluslararası pazarlara ulaştırıldı.
KARABAĞ İŞGALDEN KURTARILDI
1992'den itibaren işgal altında bulunan Karabağ toprakları, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği güçlü askeri ve politik destek sayesinde Ermenistan'dan alındı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan ve tam 44 gün süren savaşta Azerbaycan'ın yanında yer alan Türkiye, Karabağ meselesinin Türk dünyası lehine çözülmesini sağladı.
RUSYA-NATO KRİZİ ENGELLENDİ
24 Şubat 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın bir NATO çatışmasına dönmemesi de Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü liderler diplomasisisi sayesinde oldu. NATO üyesi ülkelerin liderleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile diplomasi trafiğini açık tutan tek lider olan Erdoğan, krizin derinleşmesini engelledi.