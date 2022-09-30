CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!

CHP Adana il yönetiminde başkan yardımcısı olan avukat Güven Özdemir'in, engelli kadın meslektaşına yönelik çirkin tacizi 'tesadüfen' ifşa oldu.
Özdemir, tekerlekli sandalyedeki genç avukatın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilgili yazdığı "Lan engelli ha bu, seversin tekerlekli sandalyede" şeklindeki çirkin mesajı yanlışlıkla genç kızın kendisine gönderdi. Hakkında yazılan yorumu okuyan engelli avukat A.B.E. neye uğradığını şaşırdı. Genç avukat yazıyı sosyal medyada paylaşarak Özdemir'i ifşa etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, açıklamalarda bulunan A.B.E., "Kaza geçirdiğim için 3 yıldır zorlu bir süreçten geçiyorum. Yapılan hoş değil ve terbiyesizlik. Kendisini tanımam. Suç duyurusunda bulundum" dedi.