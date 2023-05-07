Twitter'dan #TürkiyeSanaEmanet etiketi üzerinden siyasi operasyon! Binlerce tweet atılan etiketi bir anda Türkiye gündeminden kaldırdılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine tam 1 hafta kala İstanbul'da Yenikapı ve Maltepe miting alanlarından kat kat büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği Büyük İstanbul Mitingine milyonlar katıldı. Mitinge gidemeyen ve yoğunluktan alana ulaşamayan vatandaşlar #TürkiyeSanaEmanet etiketi altında sosyal medya üzerinden buluştu. Başkan Erdoğan binlerce tweet atılırken Twitter yeni bir operasyona kalkıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinin en büyük mitingi olan ve her seçimde yeni bir rekor elde edilen Büyük İstanbul Mitingini bugün gerçekleştiriyor. Havalimanı bölgesinde sabah saatlerinden bu yana yoğunluk dikkat çekerken alan saatler öncesinden tıklım tıklım doldu.
Mitinge katılamayan milyonlarca vatandaş da sosyal medya platformlarından #TürkiyeSanaEmanet etiketi altında yorum ve paylaşımlarda bulundu.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ALANA KOŞTULAR
Sabahın erken saatlerinde bayraklarını alan vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na giderek Başkan Erdoğan'a destek verdi.
#TÜRKİYESANAEMANET GÜNDEM OLDU
Tıklım tıklım dolan miting alanına gidemeyen vatandaşlar ise sosyal medya platformlarından #TürkiyeSanaEmanet etiketi altında yorum ve paylaşımlarda bulundu.
Daha sonra masaüstü sistemde yeniden yer verilen #TürkiyeSanaEmanet başlığına mobil Twitter'daki listelerde yer verilmedi.
PAYLAŞIMLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Gün boyu Türkiye gündeminde ilk sırada yer alan #TürkiyeSanaEmanet etiketi Twitter tarafından düşürülürken etiketin paylaşılmasının da böylelikle önüne geçilmek istendi.