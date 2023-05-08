Başkan Erdoğan'dan "Teşekkürler İstanbul" paylaşımı! Tarihi mitingde yaşanan coşku yorumlara taştı
1 milyon 700 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleşen tarihi mitingin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ""#Teşekkürlerİstanbul Hadi, miting alanında çektiğimiz, çekildiğimiz, bu coşkuyu yansıtan fotoğrafları Cumhurbaşkanımızın twitinin altında paylaşalım." çağrısında bulundu. Çağırının ardından sosyal medyada çok güzel kareler ortaya çıktı. İşte detaylar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon 700 binden fazla vatandaşın yer aldığı AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan İstanbullulara yaptığı paylaşımla teşekkür etti..
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul!" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine ve mitinge katılan vatandaşların fotoğraflarına yer verdi.
ALTUN: BU COŞKUYU YANSITAN FOTOĞRAFLARI CUMHURBAŞKANIMIZIN PAYLAŞALIM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki mitingimiz büyük coşkuya, tarihi bir demokrasi şölenine sahne oldu. #Teşekkürlerİstanbul Hadi, miting alanında çektiğimiz, çekildiğimiz, bu coşkuyu yansıtan fotoğrafları Cumhurbaşkanımızın twitinin altında paylaşalım. Ben başlıyorum" paylaşımında bulundu.