Son dakika haberi... DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ile bağlantılı RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) - Kızıl Hackerlar (Kızıl Hackerler Birliği) isimli illegal yapılanmaya yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.
- Haberler
- 08.05.2023 08:58
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- Son Güncelleme:
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- 08.05.2023 08:58
Son dakika: 19 ilde Kızıl Hackerlar operasyonu: 32 şüpheli paketlendi
Son dakika haberi... DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ile bağlantılı RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) - Kızıl Hackerlar (Kızıl Hackerler Birliği) isimli illegal yapılanmaya yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.
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