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    • 08.05.2023 08:58
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    • 08.05.2023 08:58
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    Son dakika: 19 ilde Kızıl Hackerlar operasyonu: 32 şüpheli paketlendi

    Son dakika haberi... DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ile bağlantılı RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) - Kızıl Hackerlar (Kızıl Hackerler Birliği) isimli illegal yapılanmaya yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    19 ilde Kızıl Hackerlar operasyonu

    Son dakika haberi... DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ile bağlantılı RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) - Kızıl Hackerlar (Kızıl Hackerler Birliği) isimli illegal yapılanmaya yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

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    Gülen’in mektupçusu Akşener
    Haberler Haberler Son dakika: 19 ilde Kızıl Hackerlar operasyonu: 32 şüpheli paketlendi
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