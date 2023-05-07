Gün vatan günü! İstanbul’da kutlu zaferin ayak sesleri: Milli irade direnişin sembolü Atatürk Havalimanı’nda Başkan Erdoğan’ı kucaklıyor

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.



7'LİYE MEYDAN TOKADI: MALTEPE'DE BÜYÜK HÜSRANA UĞRADILAR

Bu durum karşısında milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyona cevabı 'meydan' tokadı atarak verdi. Geride bıraktığımız gün İstanbul Maltepe'de düzenlenen miting 7'li koalisyon adına hüsranla sonuçlandı.



Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçti. CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık, 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı.



Fotoğrafta: 7'li koalisyonun Maltepe mitingi



