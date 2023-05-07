Gün vatan günü! İstanbul'da kutlu zaferin ayak sesleri: Milli irade direnişin sembolü Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan'ı kucaklıyor
Dün bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyonu Maltepe'de hüsrana uğratan İstanbul, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı el üstünde karşıladı. Milli iradenin yüz binlerce temsilcisi miting alanına akın etti, Atatürk Havalimanı'na giden yollar tıkandı. Drone görüntülerine yansıyan tarihi kalabalık 'zaferin ayak sesleri' yorumlarını da beraberinde getirdi. Takvim.com.tr, Türkiye Yüzyılı'nın şafağının söktüğü Atatürk Havalimanı'ndan objektiflere yansıyan tarihi kareleri sizler için derledi.
Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
7'LİYE MEYDAN TOKADI: MALTEPE'DE BÜYÜK HÜSRANA UĞRADILAR
Bu durum karşısında milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyona cevabı 'meydan' tokadı atarak verdi. Geride bıraktığımız gün İstanbul Maltepe'de düzenlenen miting 7'li koalisyon adına hüsranla sonuçlandı.
Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçti. CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık, 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı.
Fotoğrafta: 7'li koalisyonun Maltepe mitingi
AK PARTİ'DEN YÜZYILIN MİTİNGİ: ZAFERİN AYAK SESLERİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği Yüzyılın Mitingi 'zaferin ayak sesleri' yorumlarını da beraberinde getirdi.
Dün Kılıçdaroğlu ve diğer ittifak ortaklarını hüsrana uğratan İstanbul, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı el üstünde karşıladı. Yüz binler miting alanına akın etti, Atatürk Havalimanı'na giden yollar tıkandı.
GÜN VATAN GÜNÜ
Direnişin sembolü Atatürk Havalimanı'na Başakşehir'den geldiğini belirten Meliha Çoban isimli bir vatandaş, "Ölümüne Reis. Bugün patates - soğan deme günü değil, vatan günü" diye konuştu.
DRONE GÖRÜNTÜSÜNE YANSIYAN TARİHİ KARE! ALAN HINCA HINÇ DOLU
Atatürk Havalimanı'ndan mitingden hemen önce kayıtlara geçen drone görüntüsü, alanın hınca hınç dolu olduğunu, katılımın ve ilgilinin yüksek olduğunu gözler önüne serdi.