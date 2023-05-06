MİT kumpasçısı Pensilvanya’da görüntülendi: Dondurmacı terörist fare gibi saklanıyor

Firari FETÖ'cüler Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi ve Çetin Özgür'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim yurt dışına saklandıkları inlerinde görüntülendi. Örgüt içinde sözde 'adalet bakanı' konumunda bulunan ve örgütün Türkiye yargı imamı olan 'Kartal' kod adlı İlyas Şahin ABD'de ortaya çıktı.

VİLLADA OTURUYOR

MİT'e yönelik kumpastan sonra, 2014'te ABD'ye firar eden İlyas Şahin'in, ABD'de hangi eyalette saklandığı sır gibi gibi saklanıyordu. Örgüt içinde dahi kimseyle pek görüşmeyen Şahin'in, Pensilvanya Lancaster şehrinde 125 Knollwood Dr, Lancaster, PA, 17601 adresinde ailesiyle birlikte yaşadığını tespit etti. Şahin 2018'den beri 120 metrekarelik iki katlı 3+1 villada oturuyor. Aylık 1750 dolar civarında kira ödüyor.