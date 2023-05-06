MİT kumpasçısı Pensilvanya’da görüntülendi: Dondurmacı terörist fare gibi saklanıyor

Firari FETÖ'cüler Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi ve Çetin Özgür'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim yurt dışına saklandıkları inlerinde görüntülendi. Örgüt içinde sözde 'adalet bakanı' konumunda bulunan ve örgütün Türkiye yargı imamı olan 'Kartal' kod adlı İlyas Şahin ABD'de ortaya çıktı.
VİLLADA OTURUYOR
MİT'e yönelik kumpastan sonra, 2014'te ABD'ye firar eden İlyas Şahin'in, ABD'de hangi eyalette saklandığı sır gibi gibi saklanıyordu. Örgüt içinde dahi kimseyle pek görüşmeyen Şahin'in, Pensilvanya Lancaster şehrinde 125 Knollwood Dr, Lancaster, PA, 17601 adresinde ailesiyle birlikte yaşadığını tespit etti. Şahin 2018'den beri 120 metrekarelik iki katlı 3+1 villada oturuyor. Aylık 1750 dolar civarında kira ödüyor.
ÜÇ DÜKKÂNI VAR
Evinden saat 11.00 sıralarında özel aracıyla yola çıkıp Lancaster şehrinin en büyük AVM'si olan Park City Center'a giden Şahin, AVM'de işlettiği "SKY Line" adlı dondurmacı dükkânında görüntülendi. Bir zamanlar yüksek yargı dahil birçok yargı kurumunu emir komuta zinciri içinde yöneten Şahin'in şapkasını takıp dondurma tezgâhının başına geçtiği anlar objektiflere yansıdı.
Şahin'in 15 Mayıs 2022'de kurduğu dondurmacının yanı sıra biri Austin 5 adlı tekstil giyim mağazası, diğeri oyun salonu ve hediyelik eşyaların satıldığı 2 ayrı dükkânı daha bulunuyor. Şahin'in "SKYLINE BUSSINCESS LLC" adlı tekstil ve hediyelik eşya şirketini eşi Ayşe Şahin'le birlikte kurduğu, "SPACECRAFT AIRSOFT LLC" adlı oyun salonunu da eşinin üstüne yaptığı belirtildi.