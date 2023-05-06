"Teyzem Selvi" rezaletinde ses kayıtları ortaya çıktı! 500 bini ver ruhsatı al

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası Deniz Gündüz'ün başrolde olduğu rüşvet skandalına ilişkin bomba ses kayıtları ortaya çıktı. Bilirkişi tarafından incelenen, dökümü yapılarak soruşturma dosyasında kendisine yer bulan ses kayıtları, rüşvetin Kadıköy'de nasıl olağan bir prosedür olarak uygulandığını gözler önüne serdi.

"SELVİ KILIÇDAROĞLU TEYZEM"

Rüşvet soruşturmasının delilleri arasına, bomba bir ses kaydı da girdi. Kadıköy Kriton Curi Parkı'ndaki kafenin, iş adamı Necati Yağcı'ya "Selvi Kılıçdaroğlu teyzem. Eğer istersen oranın sana kiralanması için yardım edebilirim" diyen Deniz Gündüz'ün başrolünde olduğu rüşvet çarkında, iş adamının yaklaşık 350 bin lira dolandırdığını ortaya çıktı.