MİT kumpasının beyni FETÖ’cü Çetin Özgür! Firar etti, yüzüne estetik yaptırdı, ABD’de görüntülendi

2 VİLLADAN 6 BİN DOLAR KİRA ALIYOR

Çetin Özgür'ün bir diğer villası ise 231 Wallington Ave, Wallington, NJ 07057-1338 adresindeydi. 22 Mart 2022 tarihinde 775 bin dolara satın alınan villanın şu anki değeri yaklaşık 1 milyon dolar. New Jersey'in en iyi muhitlerinden olan Wallington'daki bu villa dışarıdan tek görünse de aslında bağımsız iki ayrı lüks müstakil villadan oluşuyor. Yerinde incelediğimiz iki villa dairesi yabancılara kiraya verilmiş ve her ikisinden toplamda 6 bin dolar civarında gelir elde ediliyor.