MİT kumpasının beyni FETÖ’cü Çetin Özgür! Firar etti, yüzüne estetik yaptırdı, ABD’de görüntülendi

55 yaşındaki Özgür, İstanbul'dan yurtdışına firar ettikten sonra yıllar içinde birçok adreste izini kaybettirmeye çalıştı. Özgür'ün ABD New Jersey eyaletinde olduğu bilgisini alınca uzun süren araştırmalar sonucunda, 8 Camp Bal Pl, Little Falls, NJ 07424-1740 adresinde 2020'de 740 bin dolara aldığı lüks bir villada saklandığını belirlendi. Sabahları her gün saat 09.00 sıralarında 2022 model 150 bin dolar değerindeki füme renk Mercedes lüks cipiyle 1 kilometre uzaklıktaki 4 Andrews Dr Woodland Park, NJ 07424 adresindeki Moda Foods adlı işyerine düzenli gittiğini tespit edildi.