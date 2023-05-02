MİT kumpasının beyni FETÖ’cü Çetin Özgür! Firar etti, yüzüne estetik yaptırdı, ABD’de görüntülendi

Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ercan Karakoyun, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi, Hayrettin Özkul, Mehmet Emin Kuşçu gibi 15 ismi bulan SABAH, 7 Şubat MİT kumpasının beyni firari Türkiye Emniyet imamı 'Bahadır' kod Çetin Özgür'ü 9 yıldır saklandığı ABD'de görüntüledi. Özgür'ün biri New Jersey'in en lüks semtlerinden olan Wallington'da olmak üzere 4 ayrı her biri yaklaşık 1 milyon dolarlık lüks villası bulunuyor.
55 yaşındaki Özgür, İstanbul'dan yurtdışına firar ettikten sonra yıllar içinde birçok adreste izini kaybettirmeye çalıştı. Özgür'ün ABD New Jersey eyaletinde olduğu bilgisini alınca uzun süren araştırmalar sonucunda, 8 Camp Bal Pl, Little Falls, NJ 07424-1740 adresinde 2020'de 740 bin dolara aldığı lüks bir villada saklandığını belirlendi. Sabahları her gün saat 09.00 sıralarında 2022 model 150 bin dolar değerindeki füme renk Mercedes lüks cipiyle 1 kilometre uzaklıktaki 4 Andrews Dr Woodland Park, NJ 07424 adresindeki Moda Foods adlı işyerine düzenli gittiğini tespit edildi.
MİLYON DOLARLIK ŞİRKETLERİ YÖNETİYOR
Gri kategoride bulunan ve kırmızı bültenle aranan Çetin Özgür'ün her gün gittiği bu adresteki firmaları incelendiğinde, 16 Şubat 2022 tarihinde 0450770328 sicil numarasıyla Moda Ny Corp adlı şirketin kurulduğunu öğrenildi. Yine aynı adreste 16 Aralık 2022 tarihinde kurulan 7193385 dosya numarasıyla Modagene Llc adlı bir şirketin daha yer aldığını görüldü.