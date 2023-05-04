Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Son 10 günde 50’ye yakın terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.
"TEK YUMRUK, TEK YÜREĞİZ"
Kendisine hediye edilen "Çerkez kalpağı" ile konuşmasını yapan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.
Milleti, 85 milyonu "bir ve bütün" olarak nitelendiren Akar, "Biz tek yumruk, tek yüreğiz. Birlikten kuvvet doğuyor. Aramızdaki kardeşliği, birliği beraberliği bozmak için fitne ve fesat eksik olmuyor. Bunu bilecek buna göre tedbirlerimizi alacağız." diye konuştu.
ŞEHİTLERİMİZ YAN YANA YATIYOR
Akar, birliğin, beraberliğin bozulmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Akar, şöyle devam etti:
"Biz biriz, bu bayrak bizim bayrağımız, bu Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz, bu tarih bizim tarihimiz. Dolayısıyla dışarıdan gelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi sürdürdük, inşallah sürdüreceğiz. Bu Cumhuriyeti biz kurduk, Milli Mücadele'yi biz yaptık, terörle mücadeleyi biz yaptık, yapıyoruz. Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Bu memleket, bu Cumhuriyet, bu devlet bizim. Bunlar için çalışmak bizim boynumuzun borcu."
37 BİN 793 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Akar, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önündeki en büyük tehdidi terör olarak nitelendirdi.
Akar, "Efendilerinin elinde oyuncak, kukla olan terör örgütü PKK ve türevlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütlerini kullanmak suretiyle bize tehdit oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi, egemenliğimizi, güvenliğimizi tehdit etmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar yapılan mücadelelerle 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin 793 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.