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    • Haberler
    • 04.05.2023 14:47
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    • 04.05.2023 14:53
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    'Milli İrade Platformu' Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur'un yanında: Safımız Türkiye, tarafımız da!

    Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimlerden biri için sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı etrafında birleşen Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı hedefiyle yeni dönem için çalışmalarını sürdüren. Hizmet siyasetiyle 21 yılda yeni bir anlayışı Türkiye'de hakim kılan AK Parti, milletin ve uluslararası arenada dost ve kardeş ülkelerin sarısılmaz desteğini aldı. Seçime kısa bir süre kala, yerini Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yanında alanlara çok sayıda STK'nın bir araya geldiği Milli İrade Platformu da katıldı. Platform tarafından "Safımız Türkiye, tarafımız da!" başlığıyla vurucu bir açıklama yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Milli İrade Platformu: Safımız Türkiye, tarafımız da!

    14 Mayıs'a günler kala milli ve manevi duruşuyla ön plana çıkan Milli İrade Platformu, muhalefetin terör ve kirli pazarlıklarını sert sözlerle hedef alarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini duyurdu. Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun bir arada bulunduğu Milli İrade Platformu, net bir açıklamayla Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu açıkladı.

    SAFIMIZ TÜRKİYE, TARAFIMIZ DA!
    Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Milli İrade Platformu, muhalefetin terörle kirli işbirliği, LGBT sapkın ideolojisine desteği, milli ve manevi değerler ile kavgasını vurgulayarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın, İmam-Hatiplerin katsayı problemini çözmesi, Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması, Dünya 5'ten büyüktür tavrına işaret ederek kararını açıkladı. Ve önümüzdeki seçimlerde desteğinin Başkan Erdoğan ve Cumhur İttidakı'ndan yana olduğunu duyurdu.

    Çarpıcı ifadelerin geçtiği açıklama şu şekilde:
    "Türkiye yine çok kritik bir seçime gidiyor.

    Gönül isterdi ki siyasi taraflar ülkeye ve millete hizmet için yarışsınlar ve milli irade bir şenlik havasında tecelli etsin. Ancak başta PKK ve FETÖ Terör örgütleri olmak üzere, ülkemize ve aziz milletimize husumet besleyen çevrelerin "inşa" karşısında "imha" ortaklığında buluşarak seçimi bir kez daha kutuplaştırdıklarını görüyoruz.

    Hayırda yarışmak yerine, yıkmak, yok etmek, bozmak, devirmek motivasyonuyla hareket eden bir şer cephesi karşısında konumumuz bellidir.

    Milli İrade Platformu olarak safımız ve tarafımız nettir. Safımız Türkiye'dir, tarafımız Türkiye'dir!

        ONUR VE ŞEREFLERİNİ PAZARA ÇIKARANLAR
        Nerede "durmayacağımız" son derece açıktır!

        PKK ve FETÖ gibi kanlı terör örgütleriyle, Türkiye'nin ilerlemesinden, kalkınmasından, bölgesinde ve dünyada ağırlık kazanmasından rahatsız olanlarla, lider ülke Türkiye idealinden, "Türkiye Yüzyılı" hedefinden korkanlarla, kendi silahlarını kendisi üretebilen bir Türkiye'yi tehdit görenlerle, dünyanın gıptayla izlediği savunma teknolojileri karşısında sevinemeyenlerle, halkı tahkir eden, milletin inancıyla alay eden, mü'minlerin kutsallarına saldıranlarla, LGBT gibi sapkın ideolojileri meşrulaştırarak aileyi, ahlakı, İslâmi toplumsal yapıyı ve gençleri zehirleme çabası içinde olanlarla, iktidar hırsı içinde terör örgütleriyle pazarlık masasına oturanlarla, intikam ve açgözlülük hissiyle bütün kutsallarını, değerlerini, ilkelerini ayaklar altına alanlarla, 3-5 milletvekilliği karşılığında onur ve şereflerini pazara çıkaranlarla asla ve asla aynı safta, aynı tarafta, aynı çizgide olmayacak, aynı yerde durmayacağız.

        İSİMSİZ NİCE KAHRAMANIN İZİNDEYİZ
        Milli İrade Platformu olarak safımız da tarafımız da bellidir: Safımız da tarafımız da Türkiye'dir!

        Bizler; yüzyıllardır kararlı ve kesintisiz ilerleyen kutlu bir medeniyet yolculuğunun ve bu yolun yolcularının tarafındayız. Son bir asır içinde, bütün baskı ve zulümlere direnen, gerektiğinde canını, gerektiğinde malını feda eden, "Kur'an, Ezan, Bayrak" uğruna her türlü cefaya göğüs geren, isimli ya da isimsiz nice kahramanın izindeyiz.

        DOĞRU ADAMIN TARAFINDAYIZ
        Bizler; başörtüsü mücadelesini zafere ulaştıran, bu ülkede her inancın, her düşüncenin, her yaşam tarzının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan sarsılmaz iradenin yanındayız.

            Bizler; milletin okulları İmam-Hatiplerin katsayı problemini çözen, Kur'an öğretiminin önündeki engelleri kaldıran cesur adamın safındayız.

            Bizler; ezanına, minaresine, kıblesine, minberine zincir vurulmuş Ayasofya'nın zincirlerini kıran doğru adamın tarafındayız.

            Bizler; diklenmeden dik duran, "Dünya 5'ten büyüktür" diye haykıran, Filistin mücadelesini yüreğinde taşıyan, dünyadaki mazlumların sesi, umudu, nefesi olan bir mücadele adamının hattındayız.

            Bizler; Türkiye'yi herkes için daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha güvenli bir ülke haline getirmek için hayatını kutlu davaya vakfetmiş, ömrünü mücadele ile milletine adamış bir liderin arkasındayız.

            Biz vefadan yanayız; vefadan tarafız.

            TÜRKİYE YÜZYILI'NIN YANİ CUMHURUN YANINDAYIZ
            Yıkmaya odaklanmış, bozmak için ittifak kurmuş muhterisler karşısında gönüller yapmanın safındayız.

            Milli İrade Platformu olarak safımız da tarafımız da bellidir. Biz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, hiç tereddütsüz, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın yani cumhurun yanındayız.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

            MİLLETTEN YANA; MİLLİ İRADE PLATFORMU
            Uzun süre önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün neden olduğu tehlikeye karşı bir araya geldiği 100 sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan Milli İrade Platformu, tavrını hep milletten yana koydu.

            Milli İrade Platformu, kuruluşu ve amaçlarını şöyle açıklıyor:
            Milli İrade Platformu, "dershane" tartışmalarının ilk alevlendiği dönemde, milli iradenin gücüne inanan 100 sivil toplum kuruluşunun paralel devlet yapılanmasına karşı ortak ses olarak kurulduğu bir platformdur.

                5 Aralık 2013 tarihinde "Bin yıl sürecek denmişti…" bildirisiyle milletin dahi devletin yanında olduğunu gösteren Milli İrade Platformu, bin yıl sürmesi beklenen projeyi 11 yılda sabır ve metanetle boşa çıkaranlara şükranlarını ifade ederek, bu mücadelenin şahidi olduğunu ortaya koymuştur.

                Platform, milli iradenin güçlendirilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesi, din ve vicdan hürriyetinin tam anlamıyla yerleşmesi için devletin ve milletin her daim yanında olmaktadır. Sadece ülkemizdeki mazlum ve mahrumlara uzatılan şefkat eli değil, İslam dünyasında ateş çemberi içinde kalan mazlumların da sesi olabilmek için kurulan Milli İrade Platformu, her koşulda ve durumda bir araya gelmektedir.

                5 Aralık 2013'ten bugünde artarak büyüyen Milli İrade Platformu, bugün 300 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle ülkesine, istiklaline, istikbaline sahip çıkmış, taşeronlara ve maşalara geçit vermemiş ve ülkesine kurulan oyunları milletiyle birlikte bozmuştur.

                    Milli İrade Platformu olarak biz;

                    Milli iradenin gücüne yürekten inanıyor; her meselenin milletin arzusu istikametinde, meşruiyet dairesinde çözümünü savunuyoruz.

                    İyiliğin ve hayrın tavsiyesi ve yayılması için, hakkın ve hukukun korunması için ve adaletin şaşmaz ilke olduğu, müreffeh ve lider bir "Türkiye için varız, bir aradayız!"

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                    Emlak Konut
                    Haberler Haberler 'Milli İrade Platformu' Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur'un yanında: Safımız Türkiye, tarafımız da!
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