'Milli İrade Platformu' Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur'un yanında: Safımız Türkiye, tarafımız da!

14 Mayıs'a günler kala milli ve manevi duruşuyla ön plana çıkan Milli İrade Platformu, muhalefetin terör ve kirli pazarlıklarını sert sözlerle hedef alarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini duyurdu. Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun bir arada bulunduğu Milli İrade Platformu, net bir açıklamayla Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu açıkladı.

SAFIMIZ TÜRKİYE, TARAFIMIZ DA!

Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Milli İrade Platformu, muhalefetin terörle kirli işbirliği, LGBT sapkın ideolojisine desteği, milli ve manevi değerler ile kavgasını vurgulayarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın, İmam-Hatiplerin katsayı problemini çözmesi, Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması, Dünya 5'ten büyüktür tavrına işaret ederek kararını açıkladı. Ve önümüzdeki seçimlerde desteğinin Başkan Erdoğan ve Cumhur İttidakı'ndan yana olduğunu duyurdu.