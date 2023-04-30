MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Hüseyin El - Kureyşi etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'NİN SÖZDE ASKERİ İSTİHBARAT SORUMLUSU DA İMHA EDİLDİ

Öte yandan MİT, Suriye'nin kuzeyindeki bir başka operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin askeri istihbarat sorumlusu ve metropol eylemlerinin talimatını veren Sabri Abdullah'ı da etkisiz hale getirmişti.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in 2018 yılında gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca öldüğü yönünde bilgiler yayılan Abdullah'ın sağ olduğu ve YPG/SEL sorumluluğuna getirilip "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına yönelik eylem hazırlığına başladığı da tespit edildi.

Metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini de yürüten Abdullah, MİT tarafından takibe alındı.