Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2023 23:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2023 23:48
    ABONE OL

    MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Hüseyin El - Kureyşi etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT) terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    MİT, DEAŞ elebaşını etkisiz hale getirdi

    Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El- Kureyşi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'deki başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

    Gelişmeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV Avrupa'da canlı yayınında duyurdu.

    "Güçlü Türkiye, vatandaşlarının övünç kaynağıdır" diyen Erdoğan, "Terörle mücadelede teröristler artık başını kaldıramıyor, bu, Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunu anlamıyorlar, hatta savunuculuğunu yapıyorlar. Biz, terör örgütleriyle en etkili şekilde mücadele eden tek ülkeyiz. PKK'daki en üst düzey teröristler etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

    "ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
    Başkan Erdoğan, "Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El- Kureyşi MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi" dedi.

    PKK/YPG'NİN SÖZDE ASKERİ İSTİHBARAT SORUMLUSU DA İMHA EDİLDİ
    Öte yandan MİT, Suriye'nin kuzeyindeki bir başka operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin askeri istihbarat sorumlusu ve metropol eylemlerinin talimatını veren Sabri Abdullah'ı da etkisiz hale getirmişti.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in 2018 yılında gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca öldüğü yönünde bilgiler yayılan Abdullah'ın sağ olduğu ve YPG/SEL sorumluluğuna getirilip "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına yönelik eylem hazırlığına başladığı da tespit edildi.

    Metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini de yürüten Abdullah, MİT tarafından takibe alındı.


    Fotoğrafta: Etkisiz hale getirilen terörist Sabri Abdullah

    Uzun süre önce harekat bölgelerindeki Mehmetçiğe ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra terör örgütüne muhalif isimlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, silahlı eylem planlama ve yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini belirlenen Abdullah, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirildi.

    BİRÇOK TERÖR EYLEMİNİN PLANLAYICISIYDI
    "Mazlum Karamok" ile birlikte farklı zamanlarda ve bölgelerde "Mazlum Doğan" ve "Mazlum Kobani" kod adlarını da kullanan Abdullah, 2010 yılında PKK/YPG'ye katılarak PKK/YPG-SEL bünyesinde faaliyetini sürdürdü.

    Geçmişte SEL'in sözde "TSK/SMO (Suriye Milli Ordusu) Masası"nda sorumlu düzeyde faaliyet yürütüp, harekat bölgelerine patlayıcı yüklü motosikletler göndererek güvenlik güçlerine ve SMO unsurlarına yönelik eylemleri organize etti.

    Türkiye'ye yönelik bilgi toplama faaliyetleri çerçevesinde illegal olarak Türkiye'ye de girip çıktığı bilinen terörist, Türkiye kırsalında PKK mensupları ile ortak eylemsel planlamaları yaptı.



        Münbiç'te bulunduğu sürede bölücü örgüt tarafından metropollerde gerçekleştirilen eylemlerin planlamasını yaparak örgüt mensupları tarafından harekete geçilmesi öncesinde son talimatları verdi.

        Türkiye'de infial uyandıran eylemleri organize eden terörist olması nedeniyle "Bahoz Erdal" kod adlı terörist Fehman Hüseyin ile kutlama yaptıkları bildirilen Abdullah'a, 2022 yılında Suriye'de bir kadına tecavüz etmesine rağmen, bölücü örgüt tarafından herhangi bir ceza verilmediği, tecavüze uğrayan kadının ise intihar ettiği belirlendi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Koalisyonlu yılların fragmanı! İzmir’de kaos
        Haberler Güncel MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Hüseyin El - Kureyşi etkisiz hale getirildi
            loading
            SON DAKİKA