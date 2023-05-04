Gabar'da petrol ateşi yanıyor: Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

PETROL REZERVİ 1,5 MİLYAR TONA YAKLAŞIYOR

Türkiye'nin petrol rezervi de hatırı sayılır durumda. 2022 sonunda yapılan tespitlere göre, Türkiye'de toplam 8 milyar 304 milyon 261 bin 249 varil, diğer bir deyişle 1 milyar 205 milyon 926 bin 331 ton petrol rezervi bulunuyor.