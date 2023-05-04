Gabar'da petrol ateşi yanıyor: Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğu müjdesini verdi.
Türkiye'nin en kaliteli petrolünün keşfedildiği yeni sahaya Şehit Aybüke Yalçın'ın ismi verilirken, yeni petrol sahası petroldeki dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak.
SONDAJLAR ARTIYOR
2022 sonu itibariyle Türkiye'de toplam 5 bin 532 kuyuda 10 milyon 534 bin 898 metre sondaj yapıldı. Sondaj yapılan kuyulardan 2 bin 236'sında üretim gerçekleştirildi.
ÜRETİM 3,6 MİLYON TON SEVİYESİNDE
Bu arada, Türkiye'de 1999'da 2 milyon 939 bin 896 ton ham petrol üretimi gerçekleştirilmişti. Üretim, 2020'ye kadar 2 milyon bandında seyrederken, 2020 itibariyle 3 milyon tonun üzerinde çıktı.
2020'de 3 milyon 202 bin 924 tona ulaşan üretim, 2021'de 3 milyon 441 bin 659 tona, 2022'de de 3 milyon 583 bin 40 tona ulaştı.