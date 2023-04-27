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    • Ekonomi
    • 27.04.2023 19:59
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    • 27.04.2023 20:41
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    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi adım! Neden gerekli? İşte 7 maddede nükleer enerji

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni bugün gerçekleştirildi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans yöntemi ile katıldı. Türkiye'nin nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini belirten Başkan Erdoğan, "Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler arasına girmiştir." dedi. İşte Türkiye'nin enerjide tam bağımsız olma yolunda emin adımlarla ilerlediği bu büyük projenin önemini anlatan 7 madde...

    takvim.com.tr
    Yeşil enerji için nükleer enerjide 7 madde!

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk Nükleer Yakıt Getirme Töreni gerçekleştirildi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans yöntemi ile katıldı. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.

    "MİLLETİMİZE OLAN BİR SÖZÜMÜZÜ BİR AHDİMİZİ DAHA GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNUYORUZ"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA I VİDEO İZLE

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir." şeklinde konuştu.

    GAZ İTHALATI YILLIK 1,5 MİLYAR DOLAR DÜŞECEK


        Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak ve doğal gaz ithalatını yıllık 1,5 milyar dolar düşürecek.

        1,5 YIL ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILACAK
        Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecek.

        Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.

            TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNŞAAT SAHASI
            Akkuyu'da NGS inşaatı 2018 yılında başladı Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

            Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.

            Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının aynı anda yürütüldüğü projede böylelikle en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.

            İŞLETME ÖMRÜ 80 YIL
            Akkuyu NGS'nin işletme ömrü 80 yıla uzatılabiliyor Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

                BÖLGEDE KARTLARI YENİDEN DAĞITACAK
                Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde ilk adımların atıldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde sona gelindi. Türkiye, ilk nükleer güç santralinin birinci ünitesini devreye alarak uluslararası enerji sektöründe küresel bir güç olma yolunda büyük bir adımı daha geride bıraktı.

                TÜRKİYE ENERJİDE ÖNEMLİ BİR MİLADI YAŞIYOR | VİDEO İZLE

                Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak enerji bağımsızlığı yolunda Türkiye'nin nükleer enerjide atacağı adımların tohumlarını bu sözlerle başlattı:

                "Nükleer enerji gerek kapasite, gerekse de verimlilik yönünden Türkiye'nin arz güvenliği açısından çok önemli bir rol oynayacak. Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim şartlarına bağlı kalmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz."

                Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının önünü açan kritik hamleleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" adlı kitapta çarpıcı anlatımlarla yer buldu.

                Kitabın, "65 Yıllık Rüya: Nükleer Enerji" ara başlıklı bölümünde Bakan Albayrak, nükleer enerjideki kararlı duruşunu açıkça belirtmiş, nükleer enerjinin verimliliğini vurgulamıştı.

                İşte o ifadeler:
                1. Türkiye'nin rahmetli Adnan Menderes ile 1956 yılında başlayan nükleer yolculuğu hep engellendi, ertelendi. Ciddi bir direnç ile karşılaştı. 70 yıldır tüm dünya bu projeleri yapıyor. Yıllardır herkese 'helal' olan bir teknoloji Türkiye'ye 'haram' deniliyorsa, orada bir yanlışlık var demektir ve bu konuda durup düşünmek gerekir.

                2. Güvenlik endişesini öne sürerek eylemler organize eden ve ortalığı ayağa kaldıranlar, 1977 yılında yapılan eski nesil teknolojisiyle teknik ömrünü 2005 yılında tamamlamasına rağmen hâlâ faal olan, sınırımızdan sadece 16 kilometre uzaklıktaki Ermenistan Metzamor santralinin bölgemiz ve dünya için oluşturduğu büyük tehdide karşı neden eylem yapmazlar.

                3. Farklı lobiler ne söylerse söylesin, Türkiye'nin nükleere sahip olması şarttır. Bakanlığım döneminde bu konuda hiç taviz vermeden projelerin önünü açtık ve çok şükür bugün Akkuyu'da yükselen inşaatı gururla izliyoruz. İnşallah 2023 yılında da elektrik üretimi başlayacak.

                4. Fransa bugün elektriğinin yüzde 80'ine yakınını nükleerden elde ediyor. Bunları göz ardı ederek, ülkemizi popülist söylemlerle, böylesine önemli bir teknolojide sadece izleyici konumuna düşüremeyiz.

                5. Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi 70'lerde gündeme gelmiş bir proje fakat birçok engel dolayısıyla askıda kalmış ve yapılamamıştı. 1974 yılında Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu arazisinin nükleer santral için uygunluğu kabul edilmiş. Uzun yıllar sonra santralin inşası için 2010 yılında Türkiye ve Rusya arasında imzalar atıldı.

                6. Biz mevzuat ve organizasyonel altyapıyı oluşturup süreci hızlandırdık. Hukuki hazırlıkları, gerekli onayları ve bürokratik süreçleri ivedilikle bitirdik. Haziran 2017'de elektrik üretim lisansının verilmesi ve Ekim 2017'de inşaat izninin çıkarılması ile bakanlığım döneminde çok önemli aşamalar kaydedilmiş oldu. Bu adımlar ile projenin önü açıldı ve inşaatın başlamasının önünde onlarca yıldır duran engeller kaldırıldı. Nisan 2018'de iki ülke devlet başkanlarının katılımıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinin temel atma töreni yapıldı. 65 yıllık rüya gerçeğe dönüştü.

                7. Santral 4.800 MW kurulu güç kapasitesinde olacak. Yılda 35 milyar kWh elektrik üretimi ile ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde onunu tek başına karşılayacak. Proje, 20 milyar dolarlık yatırım bedeli ile Cumhuriyet tarihimiz boyunca bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük proje olacak. Yani, ekonomisi ve sanayisi her yıl hızla büyüyen ülkemiz için çok büyük ve çok önemli bir yatırım… Yalnız bizlerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi değil gelecek nesillerimizin de enerji ihtiyacını karşılayacak.

                Türkiye attığı bu tarih adımla kendi enerjisini üretme konusunda önemli bir mesafe katederken nükleer enerjinin neden gerekli olduğunu, Türkiye'ye ne gibi faydalar sağlayacağı sizler için derledik. İşte yeşil enerji için nükleer enerjide 7 madde...

                    YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
                    Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli özellikleri, çevreye duyarlı ve iklim dostu olmaları:
                    Yeni yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim şart ama enerji ihtiyacını karşılamada tek başına çözüm değil.

                    Ancak önemli dezavantajları var:
                    -Kesintisiz ve sürekli enerji üretemiyorlar.

                    -İklim şartlarına bağlı olarak dönemsel dalgalanma gösteriyorlar.

                    -Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES), çok geniş kurulum alanları gerektiriyor.

                    -Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri üretiminde zararlı maddeler kullanılıyor ve karbon salınımı gerçekleşiyor.

                    NÜKLEER ENERJİ NEDEN GEREKLİ?
                    Yenilenebilir kaynakların dezavantajları, kesintisiz ve istikrarlı enerji kaynaklarını öne çıkarıyor. Bunların başında da nükleer enerji geliyor.

                    -Nükleer enerji santrallerinin (NGS) başlıca avantajları:

                    -Mevsimden ve iklim şartlarından bağımsız olarak sürekli çalışıyor

                    -Bir yılda bulunan 8.760 saatin 8.000 saatinde faaliyet gösteriyor. Bakım süresi 760 saat tutuyor. Küçük bir alanda kuruluyor.

                    NÜKLEER SANTRALLER ZARARLI MI?
                    Nükleer Santraller karbondioksit salınımı yapmaz. NGS'ler, elektrik üretiminden kaynaklanan sera gazı salınımında yıllık yaklaşık %17 azaltma sağlıyor. NGS'ler yerine fosil yakıtlı santrallerden elektrik elde edilseydi her yıl 1,2 milyar ton karbon atmosfere verilecekti. Dünyadaki bütün NGS'lerden 1 yılda çıkan nükleer atıkların toplamı sadece 12.000 ton. Bir futbol sahası büyüklüğünde. 1,5 metre yüksekliğindeki bir hangara çok rahatlıkla ve çevreye hiçbir zarar vermeyecek şekilde depolanabilir. Her yıl fosil yakıtlı santrallerden atmosfere salinan CO2 miktarı ise: 25 milyar ton
                    Nükleer enerji, iklim değişimiyle mücadelede de "etkili, güvenli ve rekabetçi bir kaynak" olarak görülüyor.

                    DÜNYADAKİ AKTİF NÜKLEER SANTRALLER
                    Kanada 19
                    ABD 92
                    Fransa 56
                    Rusya 37
                    Hindistan 22
                    G. Kore 25
                    Japonya 33
                    İsveç 6
                    Almanya 3
                    Güney Afrika 2
                    Pakistan 6
                    Tayvan 3
                    Slovenya 2
                    Finlandiya 5
                    Meksika 2
                    Belarus 1
                    Slovakya 4
                    Bulgaristan 2
                    Ermenistan 1
                    İsviçre 4
                    Romanya 2
                    İran 1
                    Macaristan 4
                    Bae 2
                    Hollanda 1
                    Arjantin 3
                    Brezilya 2

                    NÜKLEER ENERJİ TÜM DÜNYADA YAYGINLAŞIYOR
                    -Dünyada 32 ülkede 432 nükleer reaktör faaliyet gösteriyor.

                    -Küresel elektrik üretiminin %10'unu NGS'ler karşılıyor 2030 hedefi: %15.

                    -Şubat 2022: AB, yeni nükleer enerji ve doğal gaz projelerini "sürdürülebilir yatırım" olarak sınıflandırdı.

                    -İngiltere, Finlandiya ve Fransa, "güvenilir elektrik" ve "son derece düşük karbon emisyonu kaynağı" olarak nükleer enerjide üretimi ikiye katlamayı planlıyor.

                    ÇİN
                    2011-2022 arasında 42 nükleer güç reaktörü devreye aldı.
                    -22 reaktor inşaatı sürüyor. 38 reaktörün daha kurulumu onaylandı.

                    -2025'e kadar her yıl 6 ila 8 nükleer reaktör inşa etmeyi ve bu alanda 2030'a kadar dünyanın en fazla kapasitesine sahip ülkesi olmayı hedefliyor.

                    FRANSA
                    -Ülkede 56 aktif reaktor, elektrik ihtiyacının %70'ini karşılıyor.

                    -2015'te 14 NGS'nin kapatılması kararı aldı ve 2'sini kapattı. Ancak 2022'de hem bu karan iptal etti hem de 14 yeni nükleer reaktör inşa etme kararı aldı.

                    -Nükleer reaktörlerin ömrünün 60 yıl ve daha fazla uzatılması için araştırmalar yapılmasını onayladı. (Şubat 2023)

                    -Mini modüler nükleer reaktör teknolojilerine yatırım yapılmasını kararlaştırdı.

                    HİNDİSTAN
                    Nükleerden elektrik üretimini 10 yılda 3'e katlayacak.
                    -2 ilave nükleer reaktor yatırımına başladı. 12 yeni reaktör daha kurmayı planlıyor.

                    JAPONYA
                    9 reaktörün daha aktif hale getirilmesine karar verdi.

                    GÜNEY KORE
                    Nükleer enerjiden çıkış stratejisinden vazgeçti ve nükleer yatırımlarını artırıyor.
                    2030'a kadar 10 nükleer santral inşa etmeyi planlıyor. Böylece nükleerin elektrik üretimindeki payını %30'a çıkaracak.

                    FİNLANDİYA
                    Yaşlanan nükleer santrallerin ömürlerini uzattı.

                    -Küçük modüler nükleer reaktörler kurulması için çalışmalara başladı.

                    BELÇİKA
                    -Ülkede 7 aktif reaktör, elektrik ihtiyacının %50'sini karşılıyor.
                    -2025'te kapatmayı planladığı 2 NGS'sinin faaliyet süresini 10 yıl uzattı.

                    HOLLANDA
                    2 yeni reaktor planlıyor.

                    POLONYA
                    3 yeni santral planlıyor.

                    -2022'de ilk NGS'sini inşa etmek üzere bir şirketle anlaştı.

                    ABD
                    -Ülkede 92 aktif reaktör, elektrik ihtiyacının %20'sini karşılıyor.

                    -Fosil yakıtlanın kullanımını azaltmaya çalışan ülkede çok sayıda eyalet, nükleer enerjiye dönmeyi planlıyor.

                        TÜRKİYE'NİN NÜKLEER ENERJİ ATILIMI VE AKKUYU NGS
                        Türkiye'nin enerji ihtiyacı her yıl artıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmakla birlikte NGS kurulumları için de adımlar atılıyor. Türkiye'nin NGS'lerle ilgili çalışmaları 60 yıl öncesine kadar uzanıyor. 2010: Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS projesi için Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalandı ve inşaat başladı.

                        Tüm üniteler devreye girdiğinde üretilecek elektrik:
                        Yıllık: yaklaşık 35 milyar kWh
                        -Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılayacak

                        -İstanbul'un elektrik talebinin tamamını karşılayacak.

                        -Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini karşılayacak. 2083'e kadar: toplam yaklaşık 2,1 Milyon GWh.

                        Çernobil'de kullanılan betondan 30 bin kat daha dayanıklı betonlar üretildi. Akkuyu'da da bu beton kullanılıyor.

                        NGS'NİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
                        BM'ye bağlı olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), nükleer teknolojiyi kullanan ülkeleri denetliyor. Kurulduğu 1957'den beri UAEK üyesi olan Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Santrali de UAEK'nin denetimine tabi olacak.

                        NÜKLEER SANTRALLERİN TÜRKİYE'YE SAĞLAYACAĞI BAŞLICA FAYDALAR
                        -Enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek.

                        -Enerjide arz çeşitliliği sağlayacak ve arz problemi sona erecek.

                        -Çevrenin korunmasına katkı sunacak.

                        -İstihdamı artıracak.

                        -Enerji ithalatından kaynaklanan cari açığı kapatacak.

                        -Elektrik fiyatlarında istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak.

                        -Nükleer teknoloji altyapısı tesis edilmiş olacak. Nükleer- alanındaki diğer faaliyetler (nükleer tıp vb.) kolaylaşıp hızlanacak.

                        -Nükleer Enerji Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun olup iş bulmak için yurt dışına gitmek zorunda kalanlar artık Türkiye'de istihdam imkanı bulacak.

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                        Haberler Ekonomi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi adım! Neden gerekli? İşte 7 maddede nükleer enerji
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